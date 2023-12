Demirovic: "Ich möchte dem Verein etwas zurückgeben"

Beim 0:2 in Bremen, der ersten Niederlage unter Jess Thorup im siebten Spiel, lief bei Ermedin Demirovic nicht viel zusammen. Das ändert jedoch nicht viel an der starken Saison, die Augsburgs Kapitän spielt.

"Ich wollte in all meinen Vereinen so früh wie möglich Verantwortung übernehmen, weil ich erfolgreich sein will", charakterisiert sich Ermedin Demirovic beim Termin mit dem kicker und verrät: "Ich wollte schon als kleines Kind selber Probleme lösen und mag es nicht, wenn man sie vor sich herschiebt oder versucht, hintenrum zu klären." Dennoch fiel die Kapitänswahl nach nur einem Jahr im Klub im Sommer etwas überraschend auf ihn. Für Außenstehende, aber auch für Demirovic selbst. "Die Binde nach einem Jahr zu bekommen, ist die totale Anerkennung, auf die ich sehr stolz bin", freut er sich noch jetzt.

Das hat auch Sportdirektor Marinko Jurendic beobachtet und schildert: "Er macht nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz sehr viel für die Mannschaft. Er übernimmt die nötige Verantwortung als Kapitän, macht es mit viel Freude und Verantwortungsbewusstsein." Jurendics Lob: "Er ist ein Vorbild in seinem Tun."

Es wäre schwierig bis unmöglich, woanders neu hinzukommen und das zu bekommen, was ich hier habe. Ermedin Demirovic

Demirovic wiederum sagt, "ich versuche auf die Leute zuzugehen". Das hängt viel mit seiner Erfahrung zusammen, die er beispielsweise als 19-Jähriger in Spanien machte. "Ich weiß, wie es ist, wenn keiner mit Dir redet."

Dementsprechend geht der Angreifer beim FCA voran, weckt mit seinen Leistungen - sieben Tore, fünf Assists in dieser Saison - allerdings auch Begehrlichkeiten andernorts, trotz eines Vertrags bis 2026. Doch ein Abschied fiele schwer, sagt der Augsburger klipp und klar: "Ich möchte dem Verein etwas zurückgeben. Es wäre schwierig bis unmöglich, woanders neu hinzukommen und das zu bekommen, was ich hier habe. Das ist extrem viel."

