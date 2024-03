Demirovic hat nur noch Kane vor sich

Wenn die Bezeichnung "heimlicher Star der Bundesliga" auf jemanden zutrifft, dann auf Augsburgs Kapitän Ermedin Demirovic. Mit mittlerweile 23 Scorerpunkten in dieser Saison liegt nur noch Bayerns Superstar Harry Kane vor ihm, der es auf 33 bringt.

Die Idee im Sommer 2022 war so kreativ wie selten in der Bundesliga. Hier Augsburgs Michael Gregoritsch, der sich verändern wollte. Dort Freiburgs Ermedin Demirovic, der im Breisgau nicht mehr glücklich war. Also kam es zum Tausch zwischen den beiden.

Letztlich ist der ungewöhnliche Deal für alle Seiten aufgegangen. Im Fall Demirovic hätte sich der FCA aber wohl nicht im Traum ausgemalt, wie sehr der 25-Jährige durchstartet. Die Premieren-Saison verlief für den gebürtigen Hamburger und Nationalspieler Bosnien-Herzegowinas ordentlich, acht Tore und sechs Assists ließen ebenso Luft nach oben wie eine Rote Karte.

An der Spitze zweier FCA-Rekordlisten

Vor der Saison ernannte der damalige Trainer Enrico Maaßen Demirovic zum Kapitän. Dieser Vertrauensbeweis stärkte den Angreifer, der die bislang beste Saison seiner Laufbahn spielt. Beim 6:0 in Darmstadt traf er doppelt und legte Ruben Vargas ein Tor auf, womit er nun auf 14 Tore und neun Vorlagen kommt.

23 Scorerpunkte in 24 Saisonspielen, wahrlich eindrucksvoll für Demirovic, der sich damit an die Spitze von zwei Augsburger Rekordlisten gesetzt hat. Er überholte Florian Niederlechner, der 2019/20 auf 22 Scorerpunkte kam - wohlgemerkt am Saisonende. Gregoritsch in 2017/18 sowie Niederlechner 2019/20 trafen je 13-Mal für den FCA, auch diese Bestmarke hat Demirovic geknackt.

Längst sind 30 Scorerpunkte in dieser Saison keine Utopie mehr, solange er gesund bleibt. "Ich fühle mich einfach extrem wohl, dann ist so was möglich", begründete er am Wochenende, angesprochen auf seinen Torrekord. Vor ihm liegt in der Scorerwertung der Bundesliga nur noch Bayerns Harry Kane mit 33 Punkten.

20 Millionen? Ein Transfer im Sommer ist denkbar

Demirovic ist Anführer, Motor und Torjäger seiner Mannschaft. Er verfügt über einen präzisen, technisch hochwertigen Abschluss, kann aber auch vorbereiten. Dazu ist er für sich für keinen Meter auf dem Platz zu schade. Unter Maaßen kam er oft etwas zurückgezogen über die linke Seite, um von dort nach innen zu ziehen. Bei Jess Thorup agiert er seit geraumer Zeit als eine von zwei Spitzen neben Phillip Tietz.

Demirovic hat stets betont, sich in Augsburg wohlzufühlen. Sein Vertrag läuft bis 2026. Dennoch wäre der Wechsel zu einem Spitzenklub im Sommer keine Überraschung mehr. Ein offizielles Preisschild hängen die Augsburger Verantwortlichen ihm nicht um, Insider beziffern den Marktwert Demirovics aktuell auf rund 20 Millionen Euro.

Geld, das der FC Augsburg nicht ausschlagen würde, zumal verdienten Spielern der sprichwörtliche nächste Schritt ermöglicht werden soll. Demirovic hätte sich dies im verdient, die Zahlen und sein Auftreten sprechen eine eindeutige Sprache.