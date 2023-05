Demirovic: "Am letzten Tag vielleicht mal um die Conference League spielen"

Der FC Augsburg hat den Klassenerhalt mit Biegen und Brechen geschafft und verabschiedet sich zeitnah in den Urlaub. Ermedin Demirovic ruft schon mal neue Ziele aus.

Wie der Klassenerhalt zustande kam, konnte am Wochenende nicht jeder Augsburger Akteur verbergen. Schützenhilfe der TSG Hoffenheim brauchte es, sonst wäre der FCA nach seinem erschreckenden Auftritt in Mönchengladbach tatsächlich noch auf Platz 16 abgerutscht.

So aber geht die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen ab Juli in ihre 13. Bundesliga-Saison in Folge und behält den Stempel der Unabsteigbaren. "Wir hätten es viel früher entscheiden können", gab Ermedin Demirovic zu, schließlich hatten sich die Augsburger zwischenzeitlich ein Acht-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz aufgebaut. "Am Ende hats ein bisschen länger gedauert, ist halt so."

Vielleicht gab Augsburgs Topscorer damit unfreiwillig das passendste Fazit für diese punktetechnisch schwächste Saison seit 2019: ist halt so, passt schon. Irgendwie hat es ja noch gereicht, trotz nur einem Sieg aus den abschließenden elf Spielen.

Demirovic: "Wir wollen nächstes Jahr richtig angreifen"

Daher überraschte die Zielsetzung auch etwas, die Demirovic für die kommende Spielzeit mit in den Urlaub nimmt: "Wir wollen nächstes Jahr richtig angreifen", sagte er. "Die Mannschaft ist jung und hungrig, und die möchte auch mal eine gute Saison spielen oder besser, als am letzten Tag zu hoffen. Vielleicht wollen wir am letzten Tag mal um die Conference League oder den zehnten Platz spielen, was auch immer. Das wird das Ziel sein, darauf werden wir uns vorbereiten, und ich freue mich riesig." Fortsetzung folgt.