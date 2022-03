Demirbay und Co. im Zwiespalt der Gefühle

Wie ist ein 1:1 beim FC Bayern München einzuordnen? Als Erfolg, natürlich. Aber dennoch fanden die Leverkusener Beteiligten ein Haar in der schmackhaften Suppe - was durchaus als positives Zeichen gewertet werden darf.

Holten ein 1:1 bei Bayern: Lucas Alario, Kerem Demirbay und Timothy Fosu-Mensah. AFP via Getty Images

Es war eine Mischung aus Stolz und Ärger. Bei allen Leverkusenern klang die Zufriedenheit über den Auftritt in München durch - aber auch das Gefühl, eine große Chance verpasst zu haben. Schließlich hatte die Werkself beim 1:1 gegen den Rekordmeister nach dem Ausgleichstreffer die hochkarätigeren Chancen. Und so schwang bei jedem Statement ein Aber mit.

Er sei "nicht enttäuscht, aber wenn man die Torchancen sieht, denkt man sich, dass schon mehr möglich gewesen wäre", erklärte Trainer Gerardo Seoane. Kapitän Lukas Hradecky stellte fest: "Wenn man in München punktet, darf man nicht unzufrieden sein, obwohl wir die Mannschaft mit den besseren und gefährlicheren Chancen waren." Und Abwehrchef Jonathan Tah befand angesichts von drei Großchancen vor der Pause, dass der Ärger in der Halbzeit "natürlich extrem groß" gewesen sei.

Dass sich Leverkusens Profis für den Punktgewinn in München nicht nur feierten, sondern auch eine Portion Enttäuschung mitschwang, darf von den Verantwortlichen als gutes Zeichen gewertet werden. Zeigt es doch die Ambitionen und deutet nicht auf eine drohende Genügsamkeit der Werkself-Kicker hin.

So wirkt das Unentschieden in München nicht nur wegen des zeitgleichen 1:1 zwischen den direkten Konkurrenten um einen Champions-League-Platz aus Leipzig und Freiburg wie ein Sieg für Bayer. Puschte doch der kollektive Auftritt das neue Wir-Gefühl.

Diesen Schub, der nach dem von ihm mit einem Freistoß eingeleiteten Ausgleich in der Schlussviertelstunde der ersten Hälfte durch das Team ging, beschreibt Sechser Kerem Demirbay so: "Da dachte ich, wir gehen in Führung. Das war ein sehr gutes Gefühl. Ich habe Energie gespürt, den Drang nach vorne und den Drang, verteidigen zu wollen mit der gesamten Mannschaft. Das war gut - aber wir haben leider kein Tor gemacht."