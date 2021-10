Demirbay: "Ich kriege das mit, wie man von außen gefeiert wird"

Bayer Leverkusen geht nach der Länderspielpause punktgleich ins Spitzenspiel mit dem FC Bayern. Ausschlaggebend sind für Trainer Gerardo Seoane auch die, die nicht spielen.

Die Kabine einer Fußball-Mannschaft wird nicht selten als Nährboden betrachtet für das, was später auf dem Rasen zusammenwachsen soll. Hier entstehen Freund- und Feindschaften, hier gewinnt oder verliert man Respekt vor dem Chef, vor den Kollegen. Nicht selten scheiterten Trainer - auch und gerade in Leverkusen - daran, dass sie, wie es im Fachjargon heißt, "die Kabine verloren".

Aktuell ist die Kabine, beziehungsweise das, was in ihr passiert, ein Faustpfand des neuen Trainers Gerardo Seoane. Einen deutlichen Hinweis darauf lieferte er nach dem teilweise fulminanten 4:0 der "Werkself" bei Arminia Bielefeld selbst: Dem Kompliment an die eingesetzten Spieler („Wir waren von Beginn an sehr präsent und haben sehr zielstrebig agiert.“) folgte das Lob für jene Profis, die nicht von Beginn an auf dem Platz standen: "Kompliment an die Eingewechselten, die Breite des Kader hat uns heute sehr geholfen."

Hradecky: "Wir sind ein Stückchen näher zusammengerückt"

Nun ist der Leverkusener Kader nicht breiter als jene der Konkurrenz es sind. Seoane meint wohl - neben der vorhandenen Qualität - das Verständnis untereinander, das unter seiner Ägide ganz offensichtlich gewachsen ist. Lukas Hradecky drückt es so aus: "Wir sind ein Stückchen näher zusammengerückt in der Kabine." Sichtbar wurde dies in Bielefeld, als Kerem Demirbay sich beim Elfmeter die Kugel vor dem Kollegen Lucas Alario mopste und souverän verwandelte. Der Argentinier ließ es geschehen und umarmte Demirbay danach. Keine Spur von Futterneid.

Gerade was die Zusammenstellung des Kaders und das Herausbilden von Hierarchien angeht, herrschte bei Fans und Beobachtern vor der Saison Unsicherheit. Vor allen Dingen der Verlust der Bender-Zwillinge Lars und Sven ließ ein Vakuum befürchten, außer Torhüter Lukas Hradecky schien kein Leverkusener mit ausreichend Führungsqualitäten ausgestattet. Diese Sorgen sind längst ausgeräumt. Des Trainers kluge Maßnahme, nach einem Gespräch mit Charles Aranguiz die Kapitänsbinde an den Finnen weiterzugeben, griff. Dass er dabei den stolzen Chilenen sein Gesicht nicht verlieren ließ, kommt einem psychologischen Meisterstück nahe. Mit Jonathan Tah als Stellvertreter Hradeckys wertete er den Abwehrchef auf, der zahlt es mit guten Leistungen zurück.

Der Weg ist noch sehr lang. Kerem Demirbay

Dies gilt ebenso für Demirbay, dessen Status als Führungsspieler sich mit jedem Einsatz gefestigt hat. Der Mittelfeldspieler betonte am Samstag: "Mentalität und Teamgeist stechen heraus, das Miteinander von der Nummer eins bis zur Nummer 20. Ich kriege das mit, wie man von außen gefeiert wird, wenn man einen Zweikampf gewinnt." Hradecky ergänzt um "Verantwortung und Spielminuten", die eben nicht auf wenige Profis verteilt werden, sondern fast jeden Spieler betreffen. Rudi Völler, der Chef, sagt: "Der Konkurrenzkampf tut gut. Wir können sehr gut rotieren. Egal, wer spielt."

Nach sieben gespielten Liga-Auftritten und 16 Punkten auf der Habenseite greifen in Leverkusen alle Maßnahmen. Platz zwei sieht gut aus, das Duell mit den Bayern soll zur Festveranstaltung werden nach der Länderspielphase. "Der Weg ist noch sehr lang", warnt Demirbay alle, die Blütenträume hegen. Worüber in der Kabine ganz sicher keine Auseinandersetzung geführt wird.