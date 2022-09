Demirbay Gewinner in der Krise - Seoane: "Er hat einen Schritt gemacht"

Er stand in Leverkusen wiederholt in der Kritik, doch zuletzt sammelte Kerem Demirbay fleißig Pluspunkte. In den jüngsten drei Partien traf der Mittelfeldspieler drei Mal - und bekommt nicht nur deshalb Lob von seinem Trainer.

Im Moment füllt Kerem Demirbay die Rolle aus, die man sich bei seinem Transfer im Sommer 2018 erhofft hatte: Der heute 29-Jährige, mit 32 Millionen Euro Ablöse weiterhin Rekordeinkauf von Bayer 04, erwies sich zuletzt in der Krise als Profi, der vorangeht und Zeichen setzt.

"Er hat viele Wege konsequent in den Sechzehner gemacht, so dass er auch zu den Abschlussaktionen gekommen ist", erklärt Trainer Gerado Seoane die aktuelle Torgefährlichkeit des Strategen, dem er darüber hinaus auch noch attestiert, "dass er Verantwortung übernommen hat. Auch mutig ist, den Abschluss zu suchen."

In dieser Hinsicht dient Demirbay als Vorbild für viele seiner Kollegen. So betont Seoane: "Das versuchen wir jedem Spieler mitzugeben, aber dann ist es der Spieler auf dem Platz, der die Situation erkennen und das auch umsetzen muss. Es ist ja nicht so, dass wir das von einem verlangen und vom anderen nicht."

Ein völlig neues Gefühl für Demirbay

Demirbay erkennt, und setzt auch um. Drei Treffer nach sieben Spieltagen -für den Akteur, der zwei Einsätze (ein Treffer) für die deutsche Nationalelf absolvierte und mit dieser 2017 den Confed Cup gewann, ein völlig neues Gefühl. Bislang hatte Demirbay zu diesem Zeitpunkt einer Saison noch nie mehr als einen Treffer erzielt.

In der Form der jüngsten Spiele ist Demirbay für Bayer und Seoane ein richtig wichtiger Spieler. "Er hat es sehr gut gemacht, was das anbetrifft, und hat der Mannschaft mit seinen Toren auch geholfen", urteilt der Trainer und attestiert dem Linksfuß eine klare Entwicklung. "Kerem hatte darüber hinaus auch noch die eine oder andere Torchance. Das war von ihm schon ein Schritt nach vorne, mehr Torgefahr auszustrahlen."

Nachdem er beim Auftakt in Dortmund (0:1) beginnen durfte und danach gegen Augsburg (1:2) und Hoffenheim (0:3) nur eingewechselt wurde, dürfte Demirbay nun in München im fünften Ligaspiele nacheinander zur Leverkusener Startformation gehören.

Demirbay muss seinen Aufschwung jetzt bestätigen

Demirbay deutet zumindest an, sich in Bayers Krise zu einem der wenigen Gewinner aufschwingen zu wollen. Dies muss er nun auf Strecke bestätigen. Auf Rekordkurs befindet er sich auf jeden Fall: In Leverkusen liegt sein Saisonbestwert bei vier Treffern aus der Saison 2020/2021, in Hoffenheim stellte er 2016/2017 mit sechs Treffern seinen weiterhin gültigen persönlichen Höchstwert in der Bundesliga auf.

Grünes Licht für Adli

Demirbay wird in München also ziemlich sicher in der Anfangsformation stehen. So weit ist Amine Adli noch nicht. Allerdings durfte der französische U-21-Nationalspieler nach seinem Schlüsselbeinbruch am Dienstag wieder Zweikämpfe bestreiten, nachdem eine Röntgen-Kontrolluntersuchung dafür Grünes Licht ergeben hatte.

"Er ist auf einem guten Weg", sagt Seoane, der sich aber noch nicht festlegen wollte, ob der Angreifer in München schon im Aufgebot steht: "Das muss ich noch entscheiden mit der medizinischen Abteilung. Aber es besteht schon die Möglichkeit."

Am Dienstag wirkte auch Andrey Lunev wieder im Teamtraining mit. Der russische Ersatztorhüter ist nach einer Sehnenverletzung im Oberschenkel wieder gesund. "Er hat keine Probleme mehr, aber er hat an Fitness verloren. Er wird sicherlich noch einen Moment brauchen", erklärt der Trainer, der nicht davon ausgeht, dass Lunev schon in München wieder dabei ist: "Das kann ich mir noch nicht vorstellen."