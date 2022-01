Demirbay als Bayers Symbolfigur

Beim 2:2 gegen Union Berlin zeigt Bayer 04 trotz Fortschritten altbekannte Schwächen und macht sich wie Mittelfeld-Stratege Kerem Demirbay eine tendenziell gute Leistung selbst kaputt.

Eigentlich war bei Bayers 2:2 gegen Union Berlin Vieles okay. "Eine gute erste Halbzeit" attestierte Gerardo Seoane seiner Mannschaft, "viel Kontrolle mit und ohne Ball", man habe "wenig zugelassen". Einziger Kritikpunkt des Leverkusener Trainers: "Wir waren nicht effizient genug im Abschluss und hatten nicht die feine Klinge im letzten Drittel." Denn dann hätte die Werkself bis zur Pause noch mehr Chancen erspielen können als sie es ohnehin tat.

Leverkusens Plan geht bis zur Halbzeit voll auf

Weil Vieles klappte. Bayer ging mit hoher Intensität in die Partie, kaufte den Berlinern mit deren Mitteln den Schneid ab, provozierte frühe Ballverluste Unions und kam zu guten Umschaltmöglichkeiten. Umgekehrt gewährte man den Gästen bis kurz vor den Halbzeitpfiff keine Torchance, weil man sehr aufmerksam verteidigte und Kerem Demirbay als der tiefer postierte von zwei Sechsern Unions Ideengeber Max Kruse oft den Raum verstellte und Bälle eroberte.

"Gerade in der ersten Hälfte hat er viele zweite Bälle gewonnen, angekurbelt und das Spiel gut eröffnet", lobt Sportdirektor Simon Rolfes den Linksfuß, "da muss er dranbleiben." Demirbay habe immer seine besten Spiele gemacht, "wenn er griffig war, sich zweite Bälle geholt und gut antizipiert hat." Der Techniker, der in seiner bislang besten Spielzeit in Leverkusen zum Ende der Hinrunde nicht mehr die bedeutende Rolle spielte wie in den ersten Saisonspielen, kam quasi über die Defensivarbeit zum eigenen guten Spiel. So wie Bayer gegen Union vor der Pause.

Bayer und Demirbay brechen nach der Pause ein

Demirbay agierte äußerst klar und leitete zudem die Leverkusener Führung durch einen gut getimten langen Pass auf Patrik Schick ein. Ein bis kurz vor der Pause guter Auftritt des Kreativspielers, der aber dann zur Symbolfigur dieses Leverkusener Nachmittags wurde.

Beim Berliner 1:1 rückte der 28-Jährige nach einem von Jonathan Tah aus der Gefahrenzone geköpften Eckball nicht nach vorne und stellte somit Unions Kevin Behrens nicht ins Abseits. Und kurz nach dem Seitenwechsel hätte Demirbay vor dem 1:2 den Berliner Christopher Trimmel an der Seitenlinie blocken und nicht flanken lassen dürfen. Zwei Fehler, die Demirbays Leistung schmälerten.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Demirbay war nicht der Alleinschuldige daran, dass Bayer nicht gewann. Das wäre viel zu einfach gedacht. Angesichts von Bayers schlechter Chancenverwertung in der Offensive und der Beteiligung anderer Akteure am 1:2, als Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong erst einen unnötigen Freistoß verursachte und nach Trimmels Flanke gegen Vorbereiter Kruse bei dessen Schussfinte ein schülerhaftes Zweikampfverhalten an den Tag legte.

Gegentreffer nach Standards ein altbekanntes Muster

Zwei Gegentreffer im Anschluss an zwei Standards - ein aus Leverkusener Sicht bekanntes Muster. Zwei Gegentreffer, die Bayer zwischenzeitlich aus der Bahn warfen. "In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft die Linie verloren", stellte Seoane fest, der dieser ein "Kompliment für die Willensleistung" aussprach nach dem Rückstand noch zum verdienten 2:2 zu kommen.

Der Schweizer sieht mehrere Faktoren bei den Gegentreffern nach Standards zusammenkommen: Fehlende Konzentration, mangelnde Erfahrung und keine ausgeprägte Konsequenz im Verteidigen des eigenen Tores bei seinen spielerisch hoch veranlagten Kickern. Gründe, die dazu führten, dass Bayer mal wieder einen geringeren Ertrag erzielte als aufgrund des Potenzials der Spieler möglich gewesen wäre.

Das Ziel Königsklasse droht außer Reichweite zu geraten

Klar ist: Bayer muss nach zuletzt nur zwei Punkten aus vier Partien bald die Kurve kriegen, um seine Saisonziel Königsklasse nicht zu gefährden. Viele Chancen, hohe Intensität zu Beginn, bis zur Pause gute mannschaftliche Defensivleistung - Punkte, die Anlass zur Hoffnung geben. Punkte, die aber ohne mehr Konstanz und Konsequenz eben auch den größten Teil ihres Werts verlieren.