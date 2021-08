Demichelis "sehr zufrieden": Furiose Bayern-Amateure bleiben ungeschlagen

Die Siegesserie von Bayern München II in der Regionalliga Bayern geht ungebremst weiter.

Mit dem 4:0-Sieg beim Auswärtsspiel gegen den FC Memmingen am Dienstagabend sicherte sich Bayern II den nächsten Dreier.

71 Sekunden Spielzeit waren vergangen, als Scott mit dem ersten Torschuss die Münchner Führung gelang. Lawrence (16.) und Motika mit seinem fünften Saisontor (30.) sorgten für den 3:0-Vorsprung zur Halbzeitpause.

In der zweiten Spielhälfte ließen die Bayern einige Chancen aus, Memmingen-Keeper Kabadayi parierte passabel. Seine Vorderleute brachten in der Offensive wenig zustande. Am Ende machte Kabadayi mit seinem Treffer in der 80. Spielminute alles klar.

Der Trainer der zweiten Mannschaft des Deutschen Meisters, Ex-Profi Martin Demichelis, äußerte sich in einer Pressemitteilung des Vereins positiv: "Wir sind wieder sehr gut in die Partie gekommen und haben insbesondere in den ersten 30 Minuten Gas gegeben. Das war wieder eine richtig starke Leistung von uns. In der zweiten Halbzeit haben wir den Ball nicht mehr so schnell laufen lassen, aber trotzdem ein paar gute Chancen herausgespielt. Ich bin sehr zufrieden."

Nach fünf Spieltagen führen die Bayern-Amateure die Tabelle mit 15 Zählern an. Die nächste Partie findet am Samstag um 14 Uhr auswärts beim FV Illertissen statt.