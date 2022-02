"Dementsprechend haben wir so klar verloren": Klauß kritisiert die mangelnde Haltung

Der 1. FC Nürnberg hat am Freitagabend bei der Rückkehr der eigenen Zuschauer eine desolate Leistung gezeigt und mit 0:5 gegen Schlusslicht FC Ingolstadt verloren. Was zu selten deutlichen Worten von Coach Robert Klauß führte.

0:5 verloren, kaum nennenswerte Chancen erspielt und den Gegner mehrfach zum Toreschießen eingeladen. Nach der einwöchigen Pause in der 2. Liga hat der FCN wieder sein schlechtes Gesicht gezeigt. "Ganz viel" habe gefehlt, fasste Trainer Klauß gegenüber "Sky" nach der desolaten Leistung gegen den FCI zusammen.

Vom Vorgenommenen gelang dem Club kaum etwas

"Wir starten schlecht rein; machen die Dinge, die wir vermeiden wollten", führte der sichtlich bediente Club-Trainer fort. Der Gegner sei so erst stark gemacht worden. Klauß wusste daher fast nicht, wo er anfangen oder aufhören sollte. "Die Mängelliste ist extrem lang", gab er zu. "Ich kann gar nicht alles aufzählen."

Damit gemeint haben dürfte er unter anderem die Fehler von Fabian Nürnberger und Nikola Dovedan, die zu Gegentoren geführt hatten. Nicht nur die beiden hätten aber eine mangelnde Haltung an den Tag gelegt. Das gesamte Team blieb weit unter den Erwartungen. Kaum einer sei "mit 100 Prozent ins Spiel" gegangen. "Dementsprechend haben wir heute so klar verloren."

Es kann schon gut sein, dass der ein oder andere das ein bisschen auf die leichte Schulter genommen hat. Christian Mathenia

Selbiges monierte auch Keeper Christian Mathenia, der seine Kollegen gar vor einer höheren Niederlage bewahrte. "Es kann schon gut sein, dass der ein oder andere das ein bisschen auf die leichte Schulter genommen hat", gab er auf Nachfrage an. Schließlich war Nürnberg als klarer Favorit gegen Schlusslicht Ingolstadt ins Spiel gegangen. Wenn aber nicht jeder Einzelne sowie das Team als Gefüge auf 100 Prozent komme - "dann wird's in dieser Liga schwer. Das haben wir heute eindrucksvoll bewiesen bekommen."

Entschuldigung an die Fans

"Wir waren in allen Belangen unterlegen, das muss man ganz klar sagen", resümierte Coach Klauß nach der zweithöchsten Heimniederlage in der Zweitliga-Geschichte des FCN (die höchste kassierte der FCN beim 0:6 am 33. Spieltag 2019/20 gegen den VfB Stuttgart). Dabei waren im Max-Morlock-Stadion erstmals wieder 10.000 Zuschauer vor Ort, was den 37-Jährigen vor Anpfiff noch freudig gestimmt hatte. "Einfach Spaß bei Flutlicht vor Fans" wie zunächst angenommen, hatte Klauß sicherlich nicht. Abschließend wollte er sich vielmehr "bei unseren Zuschauern entschuldigen, für das, was wir hier abgeliefert haben. Es tut mir extrem leid."

FCN im Max-Morlock-Stadion zuletzt erschreckend schwach

Durch das 0:5 hat der Club nun vier der vergangenen fünf Heimspiele verloren. Klauß ist zudem der erste Club-Trainer, der in der 2. Liga dreimal mehr als vier Gegentore für sein Team erlebte. 2020/21 hatte er jeweils mit 2:5 gegen Hannover und beim HSV verloren. Kommenden Samstag beim Karlsruher SC (13.30 Uhr) muss der FCN dringend eine Reaktion zeigen. Immerhin spricht die jüngste "Serie" für einen Sieg beim KSC. Denn in den vergangen neun Pflichtspielen wechselten sich beim Club Sieg und Niederlage immer ab.