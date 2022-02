Dembelé und ein neuer Iniesta: Xavi hat es "immer gesagt"

Von der Persona non grata zum gefeierten Matchwinner: Ousmane Dembelé erlebt gerade eindrucksvoll, wie schnelllebig das Fußballgeschäft sein kann. Zudem hat Barcelona womöglich einen neuen Iniesta - sagt Xavi.

"Die Lage ist klar: Dembelé muss einen neuen Vertrag unterschreiben oder wir müssen eine Möglichkeit finden, ihn im Januar zu verkaufen. Einen anderen Ausweg gibt es nicht." (Xavi am 19. Januar 2022).

"Ob er bei uns bleibt, kann ich nicht beantworten. Das müssen der Klub und er entscheiden. Im Fußball ist nichts auszuschließen." (Xavi am 27. Februar 2022).

Zwei Aussagen, die so gar nicht zusammenpassen wollen - doch bei einer Meinung ist Xavi tatsächlich seit seiner Amtsübernahme im November 2021 geblieben und hat sie regelmäßig so oder ähnlich formuliert wie am Sonntag: "Ich habe immer gesagt, dass Ousmane auf seiner Position der Beste sein kann."

Am Sonntag zeigte Dembelé in der Tat mal wieder, warum Xavi das über den - nicht vergessen - gerade mal 24 Jahre alten Außenstürmer denkt. Warum Barcelona tatsächlich offenbar darüber nachdenkt, ihm nochmal ein Vertragsangebot zu machen. Momente, in denen einem die Gegenspieler fast ein wenig leidtun können, weil Dembelé an guten Tagen mit links und mit rechts der Ball am Fuß klebt. Fast unmöglich zu prognostizieren, auf welcher Seite er vorbeigeht. Siehe seine Scorerpunkte nach der Einwechslung in der 67. Minute:

In der 73. Minute nahm er das Leder auf der linken Seite mit links an, legte es mit drei Kontakten mit rechts an Gegenspieler Inigo Lekue vorbei und hämmerte es mit links in den linken Torwinkel. 2:0.

In der 90. Minute bekam Dembelé den Ball auf die rechte Seite gespielt. Kontakt mit rechts, links, links, links, links, Flanke mit links - genau auf den Kopf von Luuk de Jong. 3:0.

In der Nachspielzeit ging es wieder über rechts. Ballannahme mit rechts, vier Kontakte mit links, Flanke mit rechts. Memphis Depay musste nur noch einschieben. 4:0.

Erst Pfiffe, jetzt Beifallsstürme

Und das Camp Nou? Wenig überraschend hatten ihn die Zuschauer nach dem Wechsel-Wirrwarr in den vergangenen Wochen auf dem Kieker gehabt. Wo Pfiffe zu hören waren, da war Dembelé nicht weit, obwohl Xavi beim 1:1 gegen Neapel auch Applaus vernommen hatte. Gegen Bilbao jubelten sie Dembelé unüberhörbar zu. Man konnte aber irgendwie auch nicht anders.

Klar ist aber auch: So eine Dembelé-Gala muss nicht wirklich viel bedeuten. Sein Talent ist unübersehbar, die fehlende Konstanz aber ebenso. Mal mangelte es an der Einstellung, und wenn die mal passte, dann folgte die nächste Verletzung. Böse Zungen behaupten, Dembelé, der schon beim 4:1 in Valencia überzeugt hatte (unter anderem mit einem blitzsauberen Assist zum 2:0 auf de Jong), wolle sich bloß ins Sommertransfer-Schaufenster stellen.

Xavi und Barcelona kann aber auch das nur recht sein. Schließlich gilt es für die Katalanen noch, die Champions League abzusichern, der Europa-League-Titel würde für eine holprige Saison mehr als entschädigen (und Barça direkt in die Königsklasse hieven, falls es nicht für die ersten vier Plätze reicht). "Wir haben den Dembelé erlebt, den wir sehen wollen“, sagte Xavi. "Er arbeitet sehr gut, deswegen verteidige ich ihn." Und: „Das ist der Ousmane, von dem ich glaube, dass er es jedes Spiel sein kann." Auffällig auch, wie die Mitspieler Dembelé feierten. Sein Standing in der Mannschaft hat offenbar nicht gelitten.

Nach Pedris blindem Beinschuss jubeln die Fans

Nicht nur Dembelé zauberte übrigens am Sonntag - auch Pedri verdiente sich Bestnoten. Die verdutzten bis entzückten Gesichter der Barcelona-Fans, als Pedri mit dem Rücken zu Gegenspieler Balenziaga an der Außenlinie den Ball mit der Sohle durch dessen Beine spielte, gingen in Spanien viral - einige sprangen sogar auf und begannen zu jubeln.

Pedris blitzsauberer Diagonalpass auf Dembelé vor dem 3:0 folgte einige Minuten später. Nur zwei von vielen Zungeschnalz-Aktionen des 19-Jährigen. "Er erinnert mich sehr an Andres Iniesta", adelte ihn Xavi. "Er ist ein Wunderkind. Ich habe nicht viele mit so einem Talent gesehen."