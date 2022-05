Demare zeigt allen die Zunge und feiert zweiten Tagessieg

Arnaud Demare hat auf der 6. Etappe seinen zweiten Giro-Sieg in Folge erzielt. Auf der Flachetappe hatte Lennard Kämna keine Mühe, sein Bergtrikot sowie Rang zwei im Gesamtklassement zu verteidigen.

Arnaud Demare feierte am Donnerstag seinen zweiten Tagessieg in Folge. AFP via Getty Images