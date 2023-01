Dem Wunsch entsprochen: Duda wechselt nach Verona

Ondrej Dudas Wechsel stand in den letzten Tagen kurz zuvor. Nun hat der Mittelfeldmann Köln verlassen und wird bis Saisonende an Hellas Verona ausgeliehen.

Duda geriet angesichts der Vorstellungen der internen Konkurrenz sportlich ins Hintertreffen. Trainer Steffen Baumgart sieht das Trio Mathias Olesen, Denis Huseinbasic und Dejan Ljubicic vor Duda. Somit waren sich alle Parteien einig, dass ein Wechsel die beste Option sei.

Am Mittwoch fehlte Duda beim Training. "Ondrej ist in Verhandlungen und wir haben ihm jetzt die Chance gegeben, die Transferaktivitäten zu klären", hieß es vor ein paar Tagen. Interessent war Hellas Verona - und zum Verein aus der Serie A geht es nun, wie der "Effzeh" am Sonntag kurz vor dem Gastspiel auf Schalke bekanntgab.

"Ondrej ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, dass er sich verändern möchte. Diesem Anliegen haben wir zugestimmt und im Ergebnis die Leihe zu Hellas Verona realisiert. Für seine Zeit in Verona wünschen wir Ondrej alles Gute, allen voran, dass er mit vielen guten Leistungen zum Klassenerhalt in der Serie A beitragen kann", so FC-Geschäftsführer Christian Keller.

Duda kam im September 2020 nach Köln und machte seitdem für die Rheinländer 88 Spiele, in denen er elfmal traf. Bis zum Saisonende wird er nun in Italien spielen.