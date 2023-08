Dem Umbruch folgt der Aufbruch: Der FSV Zwickau im Aufwind

Die ersten beiden Heimspiele gegen Luckenwalde und Viktoria Berlin zogen im Schnitt 4700 Zuschauer in die GGZ-Arena. Trotz Abstieg freut sich der FSV über hohe Besucherzahlen zum Saisonauftakt und dazu ein von der eigenen Fanszene initiiertes Crowdfunding, das mittlerweile die Marke von 350.000 Euro geknackt hat.

Wenn man bedenkt, dass die ersten beiden Heimspiele jeweils Freitagabendspiele in der Schulferienzeit waren, ist es ein deutliches Zeichen, dass in Zwickau etwas im Entstehen ist. Die Schwäne befinden im Aufwind - auch dank kluger Personalpolitik. Sportdirektor Robin Lenk und Coach Rico Schmitt haben eine junge Truppe mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren auf die Beine gestellt, die mit erfrischend beherztem und forschem Fußball das Publikum mitreißt. Da werden Fehler und späte Gegentore, wie zuletzt beim 1:1 gegen Viktoria weggesteckt und trotzdem gefeiert. "Ein Sieg wäre das i-Tüpfelchen gewesen, aber dann noch so gefeiert zu werden, ist stark", schwärmte Marc-Philipp Zimmermann hinterher, als er erstmals nach sechseinhalb Jahren wieder im FSV-Dress in der GGZ-Arena aufgelaufen war.

Baustellen und eine erfolgreiche Rückholaktion

Die Rückholaktion des Rekord-Torjägers der Regionalliga Nordost darf durchaus als Transfercoup bezeichnet werden, wenngleich "Zimbo" mittlerweile 33 Jahre alt ist und als Streifenpolizist im Drei-Schicht-System arbeitet. Für viele Zwickauer ist es die gefühlte Rückkehr des verlorenen Sohnes. Zimmermann selbst nennt es eine Herzensangelegenheit: "Ich habe immer daran geglaubt, noch mal für meinen Herzensverein spielen zu können."

Mit ihm, Davy Frick und Mike Könnecke verfügt Coach Schmitt nun über die notwendige Achse aus Erfahrung. Weitere Neuzugänge sind nicht ausgeschlossen, aufgrund der knappen Finanzen aber mit einem Kraftakt verbunden, wie Sportchef Lenk klarstellt: "Wir wollen uns die notwendige Zeit lassen, um zu sehen, wo gezielt Bedarf da ist. Wenn überhaupt irgendwo noch ein kleines Budget aufgeht." Bislang wurden 16 Neuzugänge verpflichtet, von denen Jahn Herrmann mit bereits drei Saisontoren sowie der eigentlich für die Innenverteidigung vorgesehene und zum Stürmer umfunktionierte Lucas Albert, zuletzt Torschütze gegen Viktoria, vor allem auf sich aufmerksam machten.

Eine Baustelle ist das Tor, wo Benjamin Leneis, der aus Augsburg kam, nach sieben Gegentoren in den ersten drei Spielen und teils glücklosen Aktionen zuletzt der eigentlichen Nummer zwei Lucas Hiemann Platz machen musste. Dass früh in der Saison noch nicht alles reibungslos abläuft, wussten die Zwickauer jedoch von vornherein, bedenkt man die nur vierwöchige Vorbereitung und den XXL-Umbruch. "Wir haben jetzt vier Punkte, worüber wir vor ein paar Wochen froh gewesen wären. Deswegen Kopf hoch und auf Erfurt vorbereiten", unterstreicht Kapitän Frick.