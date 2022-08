Dem SV Eintracht Trier "schmeckt" die neue Liga

Nach fünf Jahren Absenz hat sich der SV Eintracht Trier eindrucksvoll mit einem 3:0 gegen Astoria Walldorf in der Regionalliga zurückgemeldet.

Die Zahl entpuppte sich als gutes Omen. Exakt 1905 Tage nach dem bis dato letzten Regionalliga-Spiel gegen Waldhof Mannheim im Mai 2017 hat Eintracht Trier eine gelungene Rückkehr in die vierthöchste Spielklasse gefeiert. 1905 - das ist auch das Gründungsjahr des Vereins.

Beim 3:0-Heimsieg gegen den FC-Astoria Walldorf vor 2741 Zuschauern im stimmungsvollen Moselstadion zeigte der Aufsteiger zum Saisonstart keinerlei Anpassungsprobleme. "Drei Tore gemacht, keins kassiert - es war ein Einstand nach Maß", freute sich Mittelfeldspieler Robin Garnier.

Nach dem intensiven und lange Zeit von beiden Teams auf Augenhöhe geführten Match war Triers Coach Josef Cinar die Erleichterung anzumerken: "Mehr kann man sich als Trainer nicht wünschen. Wir haben heute schon mal ein bisschen schmecken dürfen, was Regionalliga-Fußball heißt. Das haben unsere Jungs fantastisch gemacht. Und mit der Rückendeckung des Publikums war es ein überragender Nachmittag." Einer, zu dem Sven König kurz nach der Pause sowie am Ende mit Jan Brandscheid und Yannick Debrah zwei Einwechselspieler die allesamt gut herausgespielten Treffer beisteuerten. Dabei zog Trier den Gästen mit mannschaftlicher Geschlossenheit, mit größerer Konsequenz bei zweiten Bällen sowie dank guter Wechselmöglichkeiten den Zahn. Und die Eintracht profitierte davon, dass den Gästen das Spiel im Badischen Pokal unter der Woche beim VfR Mannheim (3:1) in den Knochen steckte. Triers Trainer Cinar erklärte deshalb: "Uns war bewusst, dass wir das Spiel vielleicht nicht in der ersten Halbzeit gewinnen, aber im Laufe der zweiten Halbzeit über die Bank."

Auch Walldorfs Trainer Matthias Born, dienstältester Coach in der Regionalliga Südwest, fand lobende Worte für die Eintracht: "Schön, dass ihr wieder in der Regionalliga seid. Da gehört ihr hin. Es war ein fantastisches Publikum, eine Atmosphäre, wie man sie gerne hat. Kompliment, was hier los ist. Ich habe auch die Aufstiegsspiele gesehen mit der Euphorie, das ist schon klasse."

Triers Neuzugang Gabriel Weiß, der als Rechtsverteidiger verpflichtet, überraschend aber im rechten Mittelfeld aufgeboten wurde, mahnte und machte gleichzeitig Lust auf mehr: "Es war gut, aber man darf den Sieg auch nicht zu hoch hängen. Es war der 1. Spieltag. Wir müssen die Sache ruhig angehen und Spiel für Spiel unsere Leistung als Mannschaft abrufen. Dann kann noch einiges möglich sein."