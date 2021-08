Dem SV Eichede war mit viel Intensität nicht beizukommen - Morten Liebert netzt dreimal für Todesfelde

Torreicher Auftakt in der Oberliga Schleswig-Holstein Süd. Während bei Lübeck II und Eichede die Verteilung klarer war, hatten Todesfelde und Dornbreite Lübeck nach knappen Spielen, in denen die Führungen auch mal wechselten, die Nase vorn.

800 Zuschauer waren am Freitag nach Pansdorf gekommen, um den heimischen TSV im Eröffnungsspiel gegen den SV Eichede zu sehen. Große Kulisse, großer Gegner, großer Plan - denn der SVE war klarer Favorit und so musste der TSV über eine hohe Intensität versuchen, das Match auf seine Seite zu drehen. Gelang nicht, denn Eichede behielt die Ruhe und fand die spielerisch besseren Antworten, so erstmals beim sehenswerten Führungstor durch Arp nach einer Viertelstunde, der eine Flanke per Volley versenkte. Das 2:0 kurz vor der Pause entsprang einem energischen Alleingang von Dombrowski, der noch genug Kraft für einen wuchtigen Abschluss aufbrachte. Ein Arp-Lupfer machte in der 53. Minute die Sache fast schon fix, Rathjen legte per direktem Freistoß das 4:0 drauf (74.), ehe körperlich aufopferungsvoll dagegenhaltende Pansdorfer sechs Minuten vor Ende in Person von Meß zumindest noch ein kleines Erfolgserlebnis feiern durften. Mit dem Auswärtssieg ist der SV Eichede sofort oben dabei, wenngleich sich der VfL Lübeck II durch das 4:0 im Sonntagsspiel gegen Preußen Reinfeld die erste Tabellenführung krallte.

Erster Führender der Torjägerliste ist hingegen Morten Liebert vom SV Todesfelde. Sein Team geriet beim PSV Union Neumünster früh durch Barendt in Rückstand (6.), doch der Dreierpack des Torjägers in den Minuten 13, 33 und 83 brachte den SVT auf die Siegesstraße, da änderte auch der späte Anschluss durch erneut Barendt (90.) nichts mehr dran.

In der vierten Partie des 1. Spieltags gab es auch einiges zu sehen, denn Dornbreite Lübeck schlug die Eutiner Sportvereinigung 08 trotz zweimaligen Rückstands mit 3:2.