"Dem SSV in schwieriger Zeit treu bleiben": Weidinger verlängert in Regensburg

Nach dem Abstieg in die 3. Liga treibt der SSV Jahn Regensburg seine Personalplanung voran und hat den Vertrag von Eigengewächs Alexander Weidinger vorzeitig bis 2025 verlängert.

Torwart Alexander Weidinger bleibt dem SSV Jahn Regensburg auch in der kommenden Saison erhalten. Trotz des Abstiegs aus der 2. Bundesliga verlängerte der 25-Jährige seinen Vertrag vorzeitig bis 2025, wie der Verein am Montag bekanntgab.

Weidinger, selbst gebürtiger Regensburger, wechselte bereits 2004 in die Jugendabteilung des Jahn und durchlief - unterbrochen nur durch ein zweijähriges Intermezzo im Nachwuchs des 1. FC Nürnberg - nahezu alle Nachwuchsteams der "Jahnschmiede". Zur Saison 2018/19 wurde er schließlich in den Profikader befördert.

Einsätze bekam das Torwart-Talent allerdings vor allem in der zweiten Mannschaft der Regensburger, in der 2. Bundesliga absolvierte er in sechs Jahren nur sechs Spiele für die Jahnelf. Daher wurde der Keeper in der Spielzeit 2021/22 für ein halbes Jahr an die SpVgg Unterhaching ausgeliehen, für die er in der Regionalliga Bayern in 18 Partien zwischen den Pfosten stand.

"Mit dem SSV auch in der 3. Liga erfolgreich sein"

„Die Vertragsverlängerung hat sich Alex Weidinger verdient, denn er ist und war seit Jahren ein wichtiger Bestandteil im Jahn-Torwartteam und innerhalb der Mannschaft. Alex identifiziert sich seit Beginn seiner Zeit zu 100% mit dem Jahn und seinen Werten sowie der Stadt. Er ist zudem weiter voller Tatendrang sich als Mensch und Torwart weiter zu entwickeln und alles dafür zu tun mit dem SSV auch in der 3. Liga erfolgreich zu sein", so Philipp Hausner, kaufmännischer Geschäftsführer des SSV Jahn.

Weidinger selbst freut sich, weiterhin in Regensburg zu spielen: "Ich fühle mich sehr wohl hier in Regensburg und habe in den letzten Jahren an mir gearbeitet und mich weiterentwickelt. Beim Jahn durfte ich vieles miterleben und gerade in der aktuell etwas schwierigeren Zeit möchte ich dem SSV treu bleiben. Deswegen bin ich sehr stolz, weiterhin ein Teil dieses Vereins und dieser Mannschaft zu sein. Jede Saison herrscht hier ein neuer, spannender Konkurrenzkampf im Torwartteam und ich werde jeden Tag alles geben, um der gesamten Mannschaft sowohl in der Kabine als auch auf dem Platz zu helfen."

Quartett geht in die 3. Liga

Welche Rolle Weidinger in der nächsten Spielzeit bei Jahn Regensburg einnehmen wird, ist derweilen noch unklar. Der bisherige Ersatztorwart ist nur einer von vier Spielern, die nach dem Abstieg in der Oberpfalz bleiben. Ganze 23 Akteure verabschiedete der Verein hingegen nach dem letzten Saisonspiel. Neuverpflichtungen wurden dagegen noch nicht offiziell.