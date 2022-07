Dem Pionier auf der Spur: Bayern, Frankfurt & Co. beim Bensemann-Gedächtnisturnier

Eine alte Idee lebt neu auf: Beim Walther-Bensemann-Gedächtnisturnier geht es für Nachwuchskicker aus fünf Ländern um mehr als Fußball.

Die Idee ist fast 90 Jahre alt. Um sie nun wiederzubeleben, waren eine ganze Menge Geduld und Beharrlichkeit nötig. Bereits 2019 nahmen die Initiative "!Nie Wieder" und der jüdische Sportverband Makkabi Deutschland die Spur auf und begannen mit den Vorbereitungen. 2020 und 2021 machte die Corona-Pandemie den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung, im dritten Anlauf klappt es nun mit der Austragung.

Acht U-17-Teams aus fünf Ländern treffen sich von 28. bis 31. Juli zum Internationalen Walther-Bensemann-Gedächtnisturnier in Nürnberg. Das Feld der Teilnehmer ist mit dem FC Chelsea und dem FC Bayern hochkarätig besetzt. Doch an den vier Tagen geht es nicht nur um Fußball, sondern vor allem auch um die Werte und Visionen, für die der Namensgeber steht: Völkerverständigung, Frieden und ein geeintes Europa.

1991 wurde das Turnier letztmals ausgetragen

Für Bensemann sind internationale Spiele nie nur ein sportliches Kräftemessen, sie dienen dem besseren Verständnis und dem Abbau von Vorurteilen. Der jüdische Kosmopolit und deutsche Fußballpionier sieht den Sport als Mittel zur Überwindung von Grenzen und stiftet Friedenspokale für politisch heikle Begegnungen. 1920 gründet er den kicker als "ein Symbol der Völker-Versöhnung durch den Sport". 1933 muss er wegen seiner jüdischen Herkunft vor den Nazis in die Schweiz fliehen, er stirbt 1934 im Exil in Montreux.

Im selben Jahr ruft der damalige FIFA-Generalsekretär Ivo Schricker mit einigen Mitstreitern ein Turnier zum Gedenken an seinen alten Jugendfreund Bensemann ins Leben, das 1937 in Genf erstmals stattfindet. Es folgen 30 weitere Austragungen, die bislang letzte 1991 in Karlsruhe. 31 Jahre später kommt die Idee nach Nürnberg. In die Stadt, in der die NSDAP 1935 die Rassengesetze erließ und die sich als Antwort darauf seit Langem als Stadt des Friedens und der Menschenrechte positioniert. In die Stadt, in der Bensemanns kicker zu Hause ist.

Aufgrund der nach wie vor schwierigen Situation jüdischer Institutionen braucht es Impulse, um zu verstehen und zu lernen. Alon Meyer, Präsident von Makkabi Deutschland

"Die Zeit war reif, ein Europaprojekt für und mit jungen Fußballern zu gestalten in der Stadt der Menschenrechte", sagt Eberhard Schulz von "!Nie Wieder". Alon Meyer, Präsident von Makkabi Deutschland, ergänzt: "Aufgrund der nach wie vor schwierigen Situation jüdischer Institutionen braucht es Impulse, um zu verstehen und zu lernen. Darum ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um Bensemanns Gedanken wieder aufleben zu lassen."

Ab Freitag rollt der Ball beim Bensemann-Gedächtnisturnier. Bensemann-Cup

Das Teilnehmerfeld ist bewusst mit Bezug zum Namensgeber und zum Austragungsort besetzt. Bensemann gründete Vorgängervereine von Eintracht Frankfurt und Bayern München sowie die ersten Klubs in Karlsruhe. Der FC Chelsea vertritt England, wo Bensemann als Lehrer arbeitete. Aus Nürnbergs Partnerstadt Krakau kommt KS Cracovia mit starker jüdischer Tradition. Der FC Bologna musste 1938 seinen jüdischen Erfolgstrainer Arpad Weisz ziehen lassen, der später in Auschwitz ermordet wurde. Bei Maccabi Tel Aviv aus Israel spielt die Erinnerung an die Opfer der NS-Vernichtungspolitik ohnehin eine große Rolle.

Rund 200 Nachwuchskicker (Jahrgang 2006 und jünger) sind dem Pionier auf der Spur. Neben den Spielen auf dem Gelände des 1. FC Nürnberg erwartet sie ein umfangreiches Bildungsprogramm: Holocaust-Überlebende erzählen ihre Geschichte, in Workshops geht es um Antisemitismus und Diskriminierung, um Demokratie und Diversität. Der kicker lädt zu einer Redaktionsführung und einer Schreibwerkstatt.

Horst Hrubesch, Europameister von 1980 und Walther-Bensemann-Preisträger von 2016, ist einer der Schirmherren des Turniers. Er hebt hervor, wie wichtig es ist, Talenten in der Ausbildung Respekt und Toleranz zu vermitteln: "Viele Spieler des Turniers werden bald Vorbilder für andere junge Menschen sein. Deshalb ist es so wichtig, dass man diese Begriffe gemeinsam diskutiert und lebt."

Die Teams: FC Chelsea, Eintracht Frankfurt, Karlsruher SC, 1. FC Nürnberg; Maccabi Tel Aviv, FC Bayern, KS Cracovia, FC Bologna

Der Modus: Zwei Vierergruppen, Platzierungsspiele, Halbfinals, Finale; jeweils 2x25 Minuten

Die Termine: 29./30.7. Gruppenspiele; 30.7. Platzierungsspiele und Halbfinals; 31.7. weitere Platzierungsspiele und Finale