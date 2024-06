Dem Kreuzbandriss zum Trotz: "Emotionale Leaderin" bleibt beim 1. FSV Mainz 05

Der 1. FSV Mainz 05 hat die Vertragsverlängerung mit einer Schlüsselfigur bekanntgegeben. Trotz einer schweren Verletzung bleibt die Außen- und Führungsspielerin ein weiteres Jahr beim Zweitligisten.

Christin Kühlborn bleibt in Mainz. Detlef Gottwald via Mainz 05

Handball-Zweitligist Mainz 05 hat bekanntgegeben, dass Christin Kühlborn ihren Vertrag beim FSV verlängert hat. Die Außenspielerin hatte sich in der Hinrunde gegen den ESV Regensburg schwer verletzt, sich aber gegen ein Karriereende im Sommer entschieden.

Die sportliche Leiterin Eva Federhenn berichtete in einer Pressemeldung: "Christin wird uns beziehungsweise dem verjüngten Team mit ihrer Emotionalität, Erfahrung und ihren handballerischen Fähigkeiten in Abwehr und Angriff absolut weiterhelfen. Insofern freuen wir uns sehr darüber, dass sie noch ein weiteres Jahr dranhängt."

Trainerin Ilka Fickinger pflichtete dem bei: "Ich finde es klasse, dass Christin sich nach Ihrer schweren Verletzung aus der abgelaufenen Saison dazu entschieden hat, die Handballschuhe noch nicht an den Nagel zu hängen. Im Gegenteil, sie möchte sich wie auch schon jetzt in ihrer Rehaphase noch einmal voll „reinhängen", um in der kommenden Saison noch einmal voll anzugreifen."

In Bezug auf die Spielposition ergänzte die Trainerin in der Pressemitteilung: "damit verfügen wir über ein absolutes Top-Außentrio mit Magdalena Probst, Simone Karl und ihr. Außerdem freue ich mich jetzt schon wieder auf den einen oder anderen sehenswerten Treffer von ihr."

"Möchte die Entwicklung vorantreiben"

Kühlborn, die "noch nie eine Verletzung in diesem Ausmaß hatte" möchte derweil beweisen, "dass ich nochmal aufs Handballfeld zurückkommen kann und somit einen runden Abschluss in meiner Handballkarriere habe. Außerdem hat mir mein Team diese Saison so viel Spaß gemacht, da möchte ich sehr gerne noch eine weitere Saison ein Teil von sein."

Eine große Unterstützung war für die Außenspielerin dabei "vor allem mein Freund. Er war immer da, wenn ich ihn brauchte. Er hatte immer die richtigen Worte zur richtigen Zeit und hat mich zum Lachen gebracht, wenn mir eigentlich nach Weinen zu Mute war. Außerdem lässt mich der Gedanke kämpfen, dass ich wieder Handballspielen möchte. Ich entdecke eine ganz neue Seite an mir selbst", erklärte Kühlborn in einer Pressemeldung.

Weiter sagte die 30-jährige, die vom FSV als "emotionale Leaderin" bezeichnet wird: "Ich möchte die jungen Spielerinnen an die Hand nehmen und mit meiner emotionalen Art das Team in ihrer Entwicklung weiter vorantreiben. Es wird wichtig sein, dass wir unser Mannschaftsgefüge aus der letzten Saison mit in die neue Saison nehmen, die neuen Spielerinnen bestmöglich integrieren und ihnen unser Spielsystem beibringen."

Sie schloss: "Schaffen wir es an die Leistung der letzten Saison anzuknüpfen und unsere Schwächen kleiner werden zu lassen, können wir uns wieder auf eine geile Saison freuen. Bis dahin liegt aber eine Menge Arbeit vor uns, auf die ich mich wirklich freue - hoffentlich schnellstmöglich wieder mit auf dem Feld und nicht mehr allzu lange von der Tribüne aus."