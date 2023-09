"Dem Gegner wenig Luft lassen" - Lieberknecht beschwört Pokal-Mentalität

Vor elf Monaten schaltete der SV Darmstadt 98 als Zweitligist im DFB-Pokal Mönchengladbach mit einem 2:1 aus. Nun sollen gegen die Gladbacher die ersten Bundesliga-Punkte der Saison her. Vor der Partie nimmt Trainer Torsten Lieberknecht seine Mannschaft in die Pflicht.

Den operativen Eingriff in der Länderspielpause hat Torsten Lieberknecht nach eigener Aussage gut überstanden. Er wisse nur nicht, wie laut er schreien könne, denn da fehle manchmal noch die Luft. "Aber es wird funktionieren für den Sonntag", versicherte der Lilien-Coach am Freitag. Am Sonntag ist Borussia Mönchengladbach zu Gast am Böllenfalltor (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und der SV Darmstadt 98 heiß auf den ersten Erfolg in einem Pflichtspiel in der laufenden Saison.

In der Vorbereitung auf die Partie habe auch der Pokal-Erfolg des SV Darmstadt 98 im vergangenen Oktober eine Rolle gespielt. "Da waren wir von Anfang an bis zum Schluss darauf bedacht, die sportliche Aggressivität auf dem Platz zu bringen und dem Gegner wenig Luft zu lassen", sagte Lieberknecht. "Diese Mentalität wollen wir wieder zeigen."

Kritik an der Haltung gegen Leverkusen

Es gehe darum, über eine längere Zeit giftig und gallig aufzutreten. Gegen Leverkusen habe seine Mannschaft eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. In der zweiten Halbzeit gab es dann einen Einbruch mit vier Gegentoren. "Natürlich weiß ich, wie schwer es nach einem 1:3 ist. Aber da erwarte ich schon ein bisschen mehr Haltung und dass man sich noch mehr wehrt, damit es nicht zu einem 1:4 oder 1:5 kommt."

Wer gegen Gladbach ausfällt

Beim Personal muss Lieberknecht auf mindestens vier Spieler verzichten: Braydon Manu (Mandelentzündung), Christoph Zimmermann (Rückenprobleme) sowie Fraser Hornby und Fabio Torsiello (beide Oberschenkelverletzungen). Zumindest Hornby mache aber gute Fortschritte und könne für das Spiel in Stuttgart am Freitag in einer Woche wieder eine Option sein. Fabian Holland und Fabian Nürnberger hätten nach ihrem kuriosen Kopf-Crash im Spiel gegen Leverkusen noch einige Tage Probleme gehabt, seien mittlerweile aber wieder komplett fit.

Viele Wechsel in der Mannschaft

21 Spieler hat Lieberknecht in der laufenden Saison bereits eingesetzt. Das hänge unter anderem damit zusammen, dass die Spieler keine Ergebnisse geliefert hätten. So habe die Startformation aus der Generalprobe gegen Liverpool (1:3) dann gegen Viertligist Homburg im Pokal 0:3 verloren. "Die Jungs selbst können dafür sorgen, dass es keine Personalwechsel gibt", sagte er. Aber auch wenn sich wie angepeilt ein festerer Stamm herauskristallisiere, werde man wie in den beiden vorangegangenen Spielzeiten auch den gesamten Kader benötigen.

Mit der Trainingsleistung in der abgelaufenen Woche zeigte sich der Coach höchst zufrieden. "Das waren mit die besten Einheiten, die wir einschließlich der Vorbereitung hatten", sagte er. "Die Jungs lassen sich nicht erschüttern von der Ergebnissituation." Man wisse, dass man Schläge einstecken könne. Nun gehe es darum, auch mal einen Schlag zurückzugeben. "Wir wollen jetzt punkten und dabei ein bisschen respektloser auftreten."

Furore mit Darmstadt?

Keine Informationen hatte Lieberknecht zur Frage nach dem neuen Bundestrainer, obwohl er mit dem unter anderen Kandidaten gehandelten Jürgen Klopp einst in Mainz Zimmerkollege gewesen war. Auf die augenzwinkernde Frage eines Journalisten, ob der DFB womöglich bei ihm schon angerufen habe, antwortete Lieberknecht schmunzelnd: "Nein, ich bin sehr glücklich bei Darmstadt 98 und sorge mit Darmstadt 98 im deutschen Fußball für Furore." Und nach einer kurzen Pause schob er noch hinterher: "Also, ich versuche es zumindest."