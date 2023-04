Dem FC Bayern droht ein deprimierender Hattrick

Der FC Bayern benötigt nach der 0:3-Hinspielniederlage bei Manchester City am Mittwochabend ein sportliches Wunder, um doch noch ins Halbfinale der Champions League einzuziehen. Realistisch ist dies nicht.

Statistik ist im Vorfeld interessant, mit Anpfiff aber bekanntlich Schall und Rauch. Und dennoch lässt ein Blick in diese den Optimismus in Bezug auf ein Weiterkommen des FC Bayern arg sinken. Achtmal verlor der deutsche Rekordmeister in seiner ruhmreichen Europapokalgeschichte mindestens so hoch wie vor einer Woche in Manchester, achtmal bedeutete diese Hypothek auch Endstation. Es wäre also eine aus Münchner Sicht historische Aufholjagd, die bei 33 Hinspiel-Niederlagen insgesamt zwölfmal noch die nächste Runde erreichten.

Die negative Statistik ist das eine, die harte Realität bzw. Gegenwart das andere, im Falle des FC Bayern die Form, Probleme in allen Mannschaftsteilen und sich wiederholende Fehler. Zunächst einmal müsste die Mannschaft von Thomas Tuchel mindestens drei Tore schießen und dürfte keines kassieren, um eine Verlängerung zu erzwingen.

Wie soll das mit Blick auf die jüngsten Leistungen gelingen? In den vergangenen vier Pflichtspielen erzielten die sonst so torhungrigen Bayern gerade einmal drei Tore, allesamt durch Verteidiger. Die so hochgelobte Offensive ist dagegen stumpf wie selten, ein klassischer Mittelstürmer fehlt an allen Ecken und Enden. Eric Maxim Choupo-Moting kämpft mit Blessuren, Serge Gnabry erfüllt das Profil für ganz vorne nicht, Sadio Mané ebenso wenig, Matys Tel ist zu jung und unerfahren. Auch der Lieferdienst dahinter stockt. Jamal Musiala ist die Leichtigkeit und damit Brillanz des Herbstes abhandengekommen, Kingsley Coman fehlt die Form, Thomas Müller ebenfalls. Und noch ein paar Meter tiefer können weder Joshua Kimmich noch Leon Goretzka dem Spiel aktuell ihren Stempel aufdrücken.

Abwehr um Sommer nicht sattelfest

Eh schon utopisch erscheinende drei Tore werden vermutlich nicht reichen, weil die Defensive immer für mindestens ein Gegentor gut ist. Matthijs de Ligt und Benjamin Pavard machen ihre Sache gut. Doch Dayot Upamecano ist, bei allem Talent und Klasse, immer für einen Patzer gut, siehe das Hinspiel. Alphonso Davies fehlt komplett die Form, Schnelligkeit allein reicht auf diesem Niveau nicht. Und dann wäre da noch Yann Sommer. Natürlich kann er für seine vergleichsweise geringe Körpergröße von 1,83 Metern für einen Torwart nichts, Sicherheit strahlt er aber generell zu selten aus. Sowohl gegen Paris St. Germain als auch in Manchester hätte er beinahe mit dem Ball am Fuß ein Gegentor verschuldet, am vergangenen Samstag beim 1:1 gegen Hoffenheim war der Freistoß zum Ausgleich haltbar.

Alles in allem keine guten Vorzeichen, dem FC Bayern droht ein unbefriedigender Hattrick, das dritte Viertelfinal-Aus in Folge. Das wäre gegen Manchester City mit Tormaschine Erling Haaland keine Schande. Für die Mannschaft von Thomas Tuchel geht es deshalb auch darum, mit einer starken Leistung zurück in die Spur zu finden, ein gutes Ergebnis zu erzielen und mit neuem Selbstbewusstsein diese Saison mit dem elften Meistertitel in Serie noch irgendwie zu retten.