Dem Chemnitzer FC droht im Sommer ein Umbruch

Mit dem Aufstieg hat der Chemnitzer FC seit Wochen nichts mehr zu tun, also können sich die Himmelblauen ganz der Personalplanung widmen. Bei einigen Spielern steht hinter dem Verbleib noch ein Fragezeichen.

Aus der Spitzengruppe hat sich der Chemnitzer FC in dieser Saison bereits frühzeitig verabschiedet. Der Vorteil: Die Verantwortlichen haben dadurch frühzeitig Planungssicherheit für die kommende Regionalligasaison. Dabei geht vor allem um die Frage, wie groß der Umbruch im Sommer ausfallen wird und welche Leistungsträger gehalten werden können.

Einer davon ist Innenverteidiger Tim Campulka. Mit sechs Saisontoren ist der 23-Jährige der zweitbeste Torschütze im Team von Trainer Christian Tiffert. Ohne Vertrag ist ab Sommer auch Felix Brügmann. Der Zehn-Tore-Stürmer saß zuletzt überraschend häufig zu Spielbeginn auf der Bank. Ein Zeichen, dass sich seine Zeit in Chemnitz nach eineinhalb Jahren dem Ende zuneigt? Nicht zwangsläufig, denn laut Brügmann "ist Stand jetzt noch gar nichts passiert, weil der Verein noch gar nicht so weit ist". Am Sonntag machte der Angreifer beim 3:0-Auswärtssieg in Meuselwitz Werbung in eigener Sache und traf zum Endstand.

Sportgeschäftsführer Marc Arnold äußert sich derzeit ebenfalls noch zurückhaltend zum Thema Personalplanung. "Wie groß der Umbruch wird, ist jetzt noch nicht abzusehen." Allerdings wurden bereits "Gespräche geführt, um den Spielern unsere Idee und sportliche Ausrichtung für die kommende Saison aufzuzeigen".