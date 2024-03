Dem BVB würde Leipzigs Aus helfen - Reals aber auch

Wie RB Leipzig heute im Champions-League-Duell in Madrid abschneidet, könnte auch Folgen für den BVB haben. Doch was wäre wertvoller - das Weiterkommen oder das Aus?

RB Leipzig hat nur noch Außenseiterchancen darauf, das Champions-League-Viertelfinale zu erreichen, und genauso verhält es sich in Sachen Klub-WM 2025. Das Turnier, das ab dem kommenden Jahr mit einem völlig neuen Modus und gewiss deutlich lukrativeren Preisgeldern aufwartet, hängt direkt mit dem Achtelfinalrückspiel zusammen, das die Leipziger an diesem Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Real Madrid bestreiten.

Sollte die Mannschaft von Trainer Marco Rose das 0:1 aus dem Hinspiel nicht mehr umbiegen und bei den Königlichen ausscheiden, stünde auch fest, dass die Klub-WM 2025 in den USA ohne Leipzig stattfindet - dafür mit Borussia Dortmund.

Leipzig muss weiterkommen, um noch eine Chance auf die Klub-WM zu haben

Insgesamt gehen zwölf der 32 Klub-WM-Tickets an die UEFA. Vier dieser zwölf erhalten die Champions-League-Sieger 2021 bis 2024 (Chelsea, Real Madrid, ManCity plus X), die restlichen acht werden über ein Vierjahresranking vergeben, für das das Abschneiden in der Champions League im Zeitraum von 2021 bis 2024 maßgeblich ist.

Und von diesen acht Tickets wiederum sind drei noch zu vergeben. Der FC Bayern, Paris Saint-Germain, Inter Mailand, der FC Porto und Benfica Lissabon können in dem Ranking nicht mehr verdrängt werden, der BVB könnte am Abend folgen.

Weil pro Nation nur maximal zwei Teilnehmer erlaubt sind, müssten die Leipziger noch sieben Punkte auf die Borussia aufholen, wobei Siege zwei Zähler bringen, Unentschieden einen und der Sprung in eine weitere K.-o.-Runde ebenfalls einen.

Doch es gibt auch gute Gründe für die BVB-Verantwortlichen auf ein Leipziger Wunder in Madrid zu hoffen. Denn: Jeder Erfolg eines Bundesligisten in der laufenden Europapokal-Saison erhöht die Chancen, dass in der neuen Saison auch der Bundesliga-Fünfte in der Champions League dabei sein darf.

Im Zuge der großen Europapokal-Reform, die auch der Königsklasse ab 2024/25 ein völlig neues Gesicht verleiht, erhalten die beiden Länder, deren Teams im Vorjahr am besten abgeschnitten haben, einen Extra-Platz. Sollte RB Real noch ausschalten, wäre das gleichzeitig ein Rückschlag für La Liga.

Derzeit liegt der BVB als Bundesliga-Vierter nur einen Zähler vor den Leipzigern. Die sechstplatzierten Frankfurter sind dagegen bereits sieben Punkte entfernt.