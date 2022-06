DeLorean Alpha5: Voraus in die Zukunft

Mit dem DeLorean DMC-12 beamten sich Doc Brown und Marty McFly einst "Zurück in die Zukunft". Jetzt geht es voraus in dieselbige: Die US-Kultmarke wagt den Neuanfang - mit einem batterieelektrischen Flügeltürer namens Alpha5.

Es war nur eine kurze Geschichte, und doch reichte eine Episode, um mit freundlicher Unterstützung aus Hollywood in den Olymp der automobilen Kultmarken aufzusteigen: 1975 hatte John Z. DeLorean seine gleichnamige Sportwagen-Manufaktur gegründet, 1983 musste er sie schon wieder schließen - Konkurs.

Nur ein Modell schaffte es während dieser Zeit aus der Produktion in nordirischen Dunmurry hinaus auf die Straße: Der DMC-12, ein Flügeltürer mit unlackierter Edelstahl-Karosserie, entworfen von Giorgetto Giugiaro und so charismatisch futuristisch, dass er für eine Hauptrolle in der Filmtrilogie "Zurück in die Zukunft" gecastet wurde. 1985 war das, und ein zerzauster Tüftler namens Doctor Emmet L. Brown verwandelte den DMC-12 darin in eine spacige Zeitmaschine mit Fluxkompensator und Plutonium-Antrieb, die dem Doc - gespielt von Christoffer Lloyd - samt seines jugendlichen Begleiters Marty McFly (Michael J. Fox) als Transportmedium zwischen Vergangenheit und Zukunft diente.

Heck: Mit Lamellen, Spoiler und auffälliger Leuchtengrafik. Hersteller

Auch die Marke DeLorean will sich nicht mehr allein mit dem beschäftigen, was war, sondern auch mit dem, was kommt. Konkret ist das der Alpha5, der zwar weder mit Plutonium-Antrieb noch, wie seinerzeit der reale DMC-12, einem V6 arbeitet, stattdessen geht es batterieelektrisch voran. Aber: Das Design, wenn auch weniger einzigartig, trägt wiederum die Handschrift von Italdesign. Und auch bei dem sportlichen Lamellen-Schrägheck ist es geblieben, vor allem jedoch bei den spektakulären Flügeltüren.

Vier Einzelsitze

Cockpit: Kombination aus digitalem Fahrerdisplay und Touchscreen auf der Mittelkonsole. Hersteller

Mitnehmen könnten Doc Brown und Marty McFly jetzt zwei weitere Passagiere, denn im Gegensatz zum DMC-12 ist der Alpha5 kein Zwei-, sondern ein Viersitzer und schon qua seiner Länge deutlich geräumiger, 4,27 Metern stehen knapp 5 Meter entgegen. Das Cockpit versetzt heutzutage niemanden in Staunen, die Time Traveller aus den 1980ern hätte die Kombination aus digitalem Fahrerdisplay und Touchscreen auf der Mittelkonsole aber wohl durchaus euphorisiert.

480 Kilometer Reichweite

Um Näheres zum Antrieb in Erfahrung zu bringen, müsste man tatsächlich in die Zukunft reisen können, zumindest in die nähere, denn im August will sich der Alpha5 erstmals leibhaftig vorstellen, konkret beim Concours d’Elegance im kalifornischen Pebble Beach, der Marktstart ist für 2024 angekündigt, in limitierter Auflage, nur 88 Einheiten sollen gebaut werden. Bislang ist lediglich zu hören, dass das Basis-Performance-Modell einen 100-kWh-Akku mit Potenzial für 480 Kilometer Reichweite bekommt, in knapp drei Sekunden von 0 auf 100 km/h sprintet und 250 km/h Topspeed vorlegt. Über Preise lässt es sich bestenfalls spekulieren, denkbar ist ein Einstieg ab etwa 150.000 Euro.

Auf Zeitreise: Doc Brown (links) und Marty McFly mit dem DeLorean DMC-12. Universal Pictures

Anders als der DMC-12 soll der Alpha5 kein Einzelkind bleiben, DeLorean plant weitere Modelle, beispielsweise eine batterieelektrische Limousine und ein Wasserstoff-Brennstoffzellen-SUV. Vielleicht konnte Doc Brown sie schon probefahren - sofern ihn eine Zeitreise auch in die 2020er-Jahre geführt hat.