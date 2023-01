Delmenhorst-Trainer Riebau: "Ich bin hier super aufgehoben"

#2: Spieltagsrituale und Schlafen auf der Autobahn

Nach den Feiertagen ist vor "Bolzplatz Tiki Taka". Felix und Diyar befinden sich mit ihren Klubs aktuell zwar in der Winterpause, das Thema Fußball beschäftigt die beiden aber weiterhin. Welche Rituale sie vor einem Match ausführen, verraten die beiden ebenso wie den allgemeinen Ablauf an einem Spieltag. Warum dieser für Diyar in der Kreisliga C teilweise ungleich spektakulärer ist als in der Regionalliga bei Felix - das erfahrt ihr in der aktuellen Ausgabe von "Bolzplatz Tiki Taka"!