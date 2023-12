Dellwisch kann Aufwand in Jeddeloh II nicht mehr stemmen

Nach einem halben Jahr beim SSV Jeddeloh II wechselt Jannik Dellwisch zurück zu seinem Heimatverein SV DJK Elsten (Bezirksliga). Als Grund gibt der Regionalligist an, dass der 21-jährige Stürmer aufgrund des hohen Zeitaufwandes seines Studiums nicht mehr parallel Regionalliga spielen könne und daher um einen Wechsel gebeten habe. Dellwisch kam am Küstenkanal auf ein Tor in 16 Regionalliga-Spielen.