Delaney nach der Augsburg-Pleite: "Das tut so weh"

Nach wie vor ringt auch der Bundesliga-Rückkehrer Thomas Delaney bei der TSG Hoffenheim um seine Form, stellt sich aber der Aufgabe und der Verantwortung.

Thomas Delaney will mit der TSG wieder weiter nach oben in der Tabelle. IMAGO/Ulrich Wagner

Auch nach dem Abpfiff ist die Szenerie bei den nun seit zwölf Pflichtspielen sieglosen Hoffenheimern nahezu dieselbe. Nur wenige TSG-Profis stellen sich nachher den Medien, auch ein Manko in der augenblicklichen Lage. Meist sprechen dann Kapitän Oliver Baumann oder der in den Mannschaftsrat aufgerückte Christoph Baumgartner. Mittlerweile ist mit Thomas Delaney ein weiteres Sprachrohr dazugekommen. Im Gegenteil zu anderen im Winter als vermeintliche Verstärkungen und Führungskräfte geholten Kasper Dolberg oder John Anthony Brooks stellt sich der vom FC Sevilla ausgeliehene Däne nicht nur der Aufgabe auf dem Spielfeld, sondern auch drumherum seiner Verantwortung als Führungsspieler.

Delaney: "In allem waren wir besser"

Also stand der 31-Jährige auch nach dem 0:1 in Augsburg wieder Rede und Antwort und sprach zunächst über sein Schmerzempfinden nach dem Nackenschlag kurz vor dem Abpfiff. "Das tut so weh", versicherte Delaney, "ich hatte diesmal ein besseres Gefühl, körperlich, taktisch, technisch - in allem waren wir besser. Wir hatten auch gute spielerische Momente und dann bekommst du so ein Gegentor. Das ist richtig schwer."

Dicht dran waren die Kraichgauer zumindest an einem Achtungserfolg, der sich einfach nicht einstellen will. "Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, das befreit, aber das bekommen wir nicht", hadert Delaney, "es reicht nicht, im Training ein besseres Gefühl zu haben. Wir müssen gewinnen und Punkte holen." So aber findet der freie Fall Richtung Tabellenende eben kein Ende. "Manchmal ist auch ein 0:0 okay, das wäre es auch gewesen. Dann hätten wir einen Punkt und wären auf einem guten Weg", so der Routinier, "deswegen tut das so weh."

Delaney wieder auf dem Weg zur körperlichen Bestform

Auch den körperlichen Schmerz hatte Delaney überwunden und trotz seines noch nicht perfekten Fitnesszustandes bis zum Schluss auf die Zähne gebissen. "Ich hatte nicht viel gespielt seit November", erklärt der Mittelfeldspieler, der sich bei der WM gleich im ersten Gruppenspiel der Dänen am Außenband des Kniegelenkes verletzt hatte und lange pausieren musste, "es war diesmal schon viel besser. Jetzt stehe ich mit einem guten Körper auch nach 90 Minuten da, ich bin einem guten Weg, um mich noch mehr einbringen zu können in die Mannschaft als einer der Leader." Delaney immerhin ist schon mittendrin in der Aufholjagd, zumindest in seiner konditionellen.

Und trotz des erneuten Rückschlages erkennt er auch Fortschritte in der Entwicklung des Teams. "Es war eine gute Woche, der Trainer hat uns viel gezeigt, jetzt kommt wieder eine lange Woche, das können wir nutzen", hofft der frühere Dortmunder, der am kommenden Samstag in Sinsheim auf seinen alten Klub trifft. Ist der BVB eine Nummer zu groß für diese TSG? "Ich glaube, für uns ist es im Moment egal, ob der Gegner Dortmund, Bayern oder ein Drittligist im Pokal wäre. Wir müssen alles reinbringen, körperlich wie mental, in Augsburg war es ein Schritt auf diesem Weg, deswegen hoffe ich, dass wir schnell Punkte holen. Es kommen keine einfachen Spiele, ob auswärts oder zu Hause, die meisten werden eng."

Der Däne fordert Konzentration auf Kampf und Defensive

Um aus der Misere herauszufinden, empfiehlt der Bundesliga-Rückkehrer, sich auf die kämpferischen und defensiven Komponenten des Spiels zu konzentrieren. "Für mich ist Hoffenheim eine Mannschaft die interessanten, offensiven Fußball spielt", sagt Delaney, um sogleich einzuschränken: "Aber im Moment sind wir unten drin, da schaffst du es nicht nur mit schönem Fußball, die Punkte zu holen. Aber es war viel besser als letzte Woche, deswegen vertraue ich darauf, dass wir das schnell umdrehen." So oder so - Delaney dürfte sich danach Delaney wenigstens stellen.