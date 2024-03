DEL vor dem letzten Spieltag: Diese Entscheidungen stehen noch an

Einige Entscheidungen sind in der DEL vor dem letzten Hauptrundenspieltag schon gefallen, dennoch hat der 52. Spieltag noch einiges zu bieten. Vor allem ein Herzschlagfinale um Platz 1.

Der 52. und letzte Hauptrunden-Spieltag in der 30. DEL-Saison steht an. IMAGO/Eibner

Wer wird Hauptrundensieger? Herzschlagfinale in Berlin

2022/23 stand der Hauptrundensieger schon lange vor dem letzten Spieltag fest, München schloss als klare Nummer eins mit 122 Punkten 19 Zähler vor Ingolstadt ab. 2023/24 ist die Lage eine ganz andere, ein Herzschlagfinale steht bevor. Berlin hat am 50. Spieltag Platz 1 an Bremerhaven verloren, Fischtown geht in den 52. und letzten Spieltag mit zwei Zählern mehr als die Eisbären. Und die warten im direkten Duell am Freitagabend auf die Pinguins. Nur ein Sieg in der regulären Spielzeit würde Berlin noch Rang eins und damit Heimvorteil in einer möglichen Finalserie gegen Bremerhaven bescheren. Für die Norddeutschen wäre es der erste Gewinn der Hauptrunde überhaupt in ihrer Geschichte - und fast schon eine Sensation. Denn in den letzten zehn Jahren teilten sich stets München, Berlin und Mannheim den Platz an der Sonne.

Wann gab es zuletzt eine so enge Entscheidung um Platz 1?

Eine ähnlich enge Entscheidung gab es zuletzt 2016/17, da holte sich München am letzten Spieltag noch Platz 1, weil Mannheim gegen Straubing mit 1:4 verlor, München aber in Bremerhaven 3:2 siegte und so in der Endabrechnung einen Punkt mehr auf dem Konto hatte. München wurde am Ende auch Meister.

Sichere Play-off-Plätze sind vergeben - Wird der Meister noch Vierter?

Die sechs sicheren Plätze für das Play-off-Viertelfinale sind vor dem letzten Spieltag an das Top-Duo Bremerhaven und Berlin, sowie Straubing, Wolfsburg, München und das Überraschungsteam Schwenningen vergeben. Neben dem Duell um Platz eins findet aber auch noch ein Duell um Platz vier und damit dem Heimvorteil im Viertelfinale statt. Involviert: der Meister. München ist bei einem Punkt weniger darauf angewiesen, dass Wolfsburg in Straubing zumindest nicht regulär gewinnt. Der EHC selbst muss dann seine Pflichtaufgabe gegen Absteiger Augsburg lösen. Siegt Wolfsburg in der regulären Spielzeit, bleiben die Grizzlys auch Vierter.

Vergabe um Platz 7 und 9 in direkten Duellen

Die direkte Play-off-Teilnahme haben die als Titelkandidaten gestarteten Kölner Haie und Adler Mannheim ebenso verpasst wie Vizemeister ERC Ingolstadt. Die Nürnberg Ice Tigers sind eher froh, den Abstieg vermieden zu haben und für die Qualifikationsrunde schon vor dem letzten Spieltag qualifiziert zu sein. Von Sonntag an bis zum 14. März ermitteln die vier Klubs in der "Best-of-3-Serie" noch zwei Play-off-Viertelfinalisten, die Paarungen stehen noch nicht fest. Köln empfängt am letzten Spieltag die einen Zähler schlechter notierten Mannheimer, und auch Ingolstadt und Nürnberg spielen Platz 9 zufällig im direkten Duell heraus.

Für wen ist die Saison nach dem 52. Spieltag beendet?

Neben dem sportlichen Absteiger Augsburg ist die Saison auch für die Düsseldorfer EG, die nach einer völlig verkorksten Saison mit zudem vielen Verletzungen gerade noch den Klassenverbleib schaffte, für die Löwen Frankfurt und für die Iserlohn Roosters gelaufen, die die Plätze 11 bis 13 belegen. Die Roosters werden froh sein, durch einen grandiosen Endspurt noch den letzten Tabellenplatz abgegeben zu haben.

Ist der Augsburger Abstieg schon besiegelt?

Nein! Nur Kassel und Krefeld sind von den vier Teams, die die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den DEL-Aufstieg erfüllen und sich für eine DEL-Lizenz beworben haben, in den Play-offs in der DEL2 vertreten. Sollte weder Kassel noch Krefeld Meister in der DEL2 werden, bleibt Augsburg wie schon vor einem Jahr erstklassig. Die Entscheidung fällt aber erst in den nächsten Wochen.