DEL vermeldet in der 30. Saison Rekordwerte

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) vermeldet neue Zuschauer-Bestwerte - sowohl in den Hallen als auch vor dem TV.

In ihrer 30. Saison ist die DEL auf Rekordkurs. IMAGO/Maximilian Koch

Die DEL sieht sich in ihrer 30. Saison auf einem Rekordkurs, der Zuschauerzuspruch ist auf einem neuen Rekordniveau: Nach der 42. Runde und damit zehn Spieltage vor Ende der Hauptrunde haben schon mehr als zwei Millionen Fans (2.066.166) die Spiele besucht. Im Schnitt sehen damit 7015 Gäste eine Partie der DEL.

Das sind 26 Prozent mehr als in der Hauptrunde der Vorsaison 2022/23, in der bis zum Hauptrundenende im Schnitt 5879 Zuschauer pro Begegnung gezählt wurden. Der bisherige Rekordbesuch stammt aus der Saison 2015/16, als ein Schnitt von 6647 erzielt wurde.

Kölner Haie haben den höchsten Zuschauerschnitt

Liga-Spitze sind in der aktuellen Spielzeit die Kölner Haie, die im Durchschnitt 16.901 Fans begrüßen dürfen. Auch die Eisbären Berlin (13.719) und die Adler Mannheim (11.158) liegen im Schnitt klar über der 10.000-Zuschauer-Marke. Einen Zuschauerzuwachs können alle 14 DEL-Klubs verzeichnen.

Ähnlich positiv entwickelt sich der Zuspruch bei den Fernsehzuschauern. Mehr als 14,5 Millionen Zuschauer schalteten in dieser Saison bisher bei den Live-Übertragungen bei MagentaSport ein - im Schnitt somit mehr als 50.000 pro Spiel. Auch hier ergibt sich ein Plus von mehr als 20 Prozent im Vergleich zur Vorsaison, in der die Telekom bereits Rekordreichweiten vermelden konnte. Bereits seit 2016 ist Magenta Sport Partner der DEL, die Zusammenarbeit ist vertraglich bereits bis zum Ende der Saison 2027/28 festgeschrieben. Alle Saisonspiele der höchsten deutschen Eishockey-Liga - Hauptrunde und Play-offs - werden über Magenta Sport live übertragen.

Auch bei der digitalen Reichweite verweist die DEL auf Steigerungen: Den Kanälen der Liga und ihrer Klubs folgen inzwischen knapp drei Millionen User. 16 Millionen Interaktionen seit Juli 2023 stellen eine Steigerung zum Vorjahres-Zeitraum von 17 Prozent dar.

Bis Anfang März läuft noch die 52 Spieltage zählende Hauptrunde der DEL. Anschließend wird in den Play-offs der Meister 2023/24 als Nachfolger des EHC Red Bull München ermittelt.