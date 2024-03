DEL-Play-offs 2024: Termine, Spielplan, Übertragung

Die DEL geht in die entscheidende Phase der Saison. Alle Informationen zu den Play-offs hier im Überblick.

Ab dem 10. März starten die Play-offs in der DEL. Spätestens am 30. April fällt die Entscheidung, wer der Nachfolger von Titelverteidiger EHC Red Bull München wird.

Wann finden die Pre-Play-offs statt?

Im Anschluss an die Hauptrunde kämpfen die vier Mannschaften, die nach dem 52. Spieltag die Plätze sieben bis zehn belegen, um die Viertelfinalqualifikation. Die beiden Duelle (Siebter gegen Zehnter, Achter gegen Neunter) finden im Best-of-three-Modus statt. Die ersten beiden Spiele sind auf den 10. und 12. März terminiert. Falls ein Entscheidungsspiel herhalten muss, wird dieses am 14. März ausgetragen.

"Sudden death" in der Verlängerung

Bei Unentschieden nach 60 Minuten wird so lange in 20-Minuten-Abschnitten weitergespielt, bis ein Tor fällt ("sudden death"). Dabei wird anders als in der Vorrunde mit Fünf gegen Fünf gespielt.

Best-of-seven ab dem Viertelfinale

Ab dem Viertelfinale gilt der Modus Best-of-seven. Wer zuerst vier Spiele gewonnen hat, kommt eine Runde weiter bzw. gewinnt den Titel.

Wann finden die Spiele der Viertel- und Halbfinals statt?

Nach den Pre-Play-offs greifen auch die sechs bestplatzierten Teams der Hauptsaison in die K.-o.-Runde ein. Die ersten vier Spieltage des Viertelfinals werden am 16./17., 19./20., 22. und 24. März veranstaltet. Falls erforderlich finden die weiteren Viertelfinalspiele zwischen dem 26. und 30. März statt.

Die Halbfinalbegegnungen beginnen am 1. April. Die Spiele zwei bis vier folgen am 3., 5. und 7. April. Ebenfalls gibt es auch für die möglichen Partien fünf bis sieben schon Termine, diese würden im Zeitraum vom 09. bis 14. April stattfinden.

Von wann bis wann steigt die Finalserie?

Ab dem 17. April beginnt die Finalserie. Die Spiele zwei bis vier finden am 19., 21. und 23. April statt. Falls dann noch kein neuer Deutscher Meister feststeht, fällt die Entscheidung spätestens in den Partien fünf bis sieben, die auf den 26., 28. und 30. April terminiert wurden.

Wer überträgt die DEL-Playoffs?

Alle Spiele der DEL-Play-offs können live mit einem kostenpflichtigen Abonnement bei MagentaSport gesehen werden. Ausgewählte Spiele können auch kostenlos beim Free-TV-Sender DF1 verfolgt werden, der bis zu 21 Playoff-Partien überträgt.

Die Playoff-Termine im Überblick:

Pre-Play-offs: 10., 12., 14. März

Viertelfinale: 16./17., 19./20., 22., 24., (26., 28., 30.) März

Halbfinale: 01., 03., 05., 07., (09./10., 11./12., 13./14.) April

Finale: 17., 19., 21., 23., (26., 28., 30.) April