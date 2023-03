DEL-Halbfinale: Münchens klarer Auftaktsieg - Adler drehen am Ende auf und das Spiel

Am Freitag stiegen die ersten Halbfinal-Partien der "Best-of-seven"-Serie in der DEL. Favorit EHC Red Bull München wies dabei die Grizzlys Wolfsburg, die erst am Mittwoch in Spiel 7 in Straubing in die Runde der letzte vier eingezogen waren, klar in die Schranken. Die Adler Mannheim drehten in Ingolstadt am Ende das Spiel.

München setzt sich gegen Wolfsburg in Spiel 1 durch. IMAGO/Sven Simon