DEL auf Rekordjagd: Lösen die Haie Bern ab?

In der deutschen Profiliga mit den meisten Zuschauern jenseits des Fußballs steigt das Fan-Aufkommen weiter. Ein Verein könnte am Ende der Saison sogar einen Europarekord aufstellen.

Die DEL ist in ihrer 30. Saison auf dem Weg zu einem Zuschauerrekord. Zur Hälfte der Hauptrunde kamen bislang im Schnitt mehr als zehn Prozent mehr Menschen in die Hallen als in der Vorsaison. Das teilte die DEL am Dienstag mit.

Die aktuelle Bestmarke stammt aus der Saison 2015/2016, als im Schnitt 6647 Zuschauer kamen. Aktuell liegt der Zuschauerschnitt bei 6801.

Der einzige Verein, zu dem bislang weniger Zuschauer als in der vergangenen Saison kamen, ist der Tabellenletzte Iserlohn Roosters. Den größten Zuwachs erfährt derzeit der überraschende Tabellenzweite Straubing Tigers mit 22,8 Prozent (von 4043 auf 4966). Den absolut größten Sprung machten die Kölner Haie, deren Spiele derzeit im Schnitt 16 672 Zuschauer sehen.

Haie haben Zuschauerkrösus Bern im Visier

Damit haben die Rheinländer gute Chancen, nach dieser Saison den SC Bern als langjährigen europäischen Zuschauerkrösus abzulösen. In der vergangenen Spielzeit waren es 13 900 Zuschauer pro Spiel in Köln.