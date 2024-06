Dejanovic kehrt nach Offenbach zurück

Daniel Dejanovic verlässt die U 21 von Eintracht Frankfurt und kehrt zu Kickers Offenbach zurück. Für die SGE-Reserve spielte der 23-jährige Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Saison 30-mal in der Regionalliga Südwest. Kickers-Geschäftsführer Christian Hock setzt auf eine schnelle Integration in die Spielphilosophie des OFC: "Wir freuen uns, mit Daniel einen gebürtigen Offenbacher zurück auf dem Bieberer Berg begrüßen zu dürfen. Daniel hat in den letzten beiden Saisons bereits mit Marc Wachs in der Zentrale agiert und wird keine lange Eingewöhnungszeit benötigen."