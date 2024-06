Déjà-vu? Nur ein DFB-Feldspieler noch ohne EM-Minute

Seit dem Achtelfinale gegen Dänemark wartet nur noch ein deutscher Feldspieler auf seine erste Einsatzminute bei dieser EM. Für Robin Koch könnte es zu einem Déjà-vu kommen.

Drei Feldspieler der deutschen Nationalmannschaft waren vor dem Achtelfinale gegen Dänemark am Samstag noch ohne Einsatzminute bei dieser EM. Nach dem turbulenten 2:0-Sieg in Dortmund war es nur noch einer. Während Benjamin Henrichs und Waldemar Anton in der Schlussphase erstmals zum Zug kamen, muss Robin Koch weiter warten.

Der 27-Jährige von Eintracht Frankfurt gilt intern als Innenverteidiger Nummer vier und konnte deshalb auch nicht davon profitieren, dass mit Jonathan Tah einer aus dem gesetzten Duo gegen Dänemark gelbgesperrt fehlte. Nico Schlotterbeck, der bereits beim 1:1 gegen die Schweiz eingewechselt worden war, ersetzte Tah und verteidigte neben Antonio Rüdiger, der im Vorfeld wegen einer Oberschenkelzerrung lange fraglich gewesen war und auch am Samstagabend zweimal mit Schmerzen auf dem Rasen lag.

Rüdiger hielt zwar durch, dennoch bescherte Bundestrainer Julian Nagelsmann seinem Innenverteidiger Nummer 3 noch das EM-Debüt: Anton, der sich für einen Wechsel vom VfB Stuttgart zum BVB entschieden hat und deshalb noch öfter in der Dortmunder Arena auflaufen wird, kam in der 88. Minute für Leroy Sané. Sieben Minuten zuvor war Außenverteidiger Benjamin Henrichs für seinen Leipziger Teamkollegen David Raum gekommen, während der gelbvorbelastete und in der Gruppenphase gesetzte Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt auf der Bank blieb.

Und so ist Koch neben den Ersatztorhütern Marc-André ter Stegen und Oliver Baumann der letzte DFB-Spieler, der nicht eingesetzt wurde. Für ihn ist das keine neue Situation: Auch bei der EM 2021 hatte er keine Minute spielen dürfen, hatte dieses Schicksal allerdings mit vier weiteren Feldspielern geteilt. Immerhin: Damals war im Achtelfinale Schluss, diesmal erhält er noch mindestens eine Chance.

Diese DFB-Feldspieler blieben bei den letzten Turnieren ohne Einsatzminute:

WM 2022: Armel Bella-Kotchap, Christian Günter, Julian Brandt, Karim Adeyemi

EM 2021: Christian Günter, Lukas Klostermann, Robin Koch, Jonas Hofmann, Florian Neuhaus

WM 2018: Matthias Ginter

EM 2016: Jonathan Tah, Julian Weigl

WM 2014: Erik Durm, Matthias Ginter, Kevin Großkreutz