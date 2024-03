Deisenhofen nach dem Landsberg-Coup: Geht vielleicht noch mehr?

Zumindest Rang zwei in der Bayernliga Süd ist für den FC Deisenhofen in Sichtweite. "Wir bauen jetzt keine Luftschlösser", mahnt aber Coach Andreas Pummer, der weiter auf ein besonderes Wir-Gefühl setzt.

Zumeist lässt sich die positive Entwicklung einer Mannschaft tabellarisch erkennen - beim FC Deisenhofen in der Bayernliga Süd spiegelt sich dieser Trend jedoch auch im Vergleich von Hin- und Rückspiel gegen den Aufstiegsfavoriten TSV Landsberg wider. Zog man im August vergangenen Jahres trotz ordentlicher Leistung noch deutlich mit 1:4 den Kürzeren, fügte man dem TSV zum Rückrundenauftakt mit demselben Ergebnis die erste Heimniederlage der Saison bei. "Der Sieg war aufgrund der zweiten Halbzeit hochverdient", freut sich Deisenhofens Trainer Andreas Pummer daher zurecht über den Coup beim nun gestürzten Ligaprimus, "in der ersten Halbzeit hatte Landsberg noch mehr Spielanteile, aber keine klaren Torchancen. Wir sind dagegen früh in Führung gegangen, hatten im eigenen Spiel jedoch nicht genügend Sicherheit." Und das rächte sich: Statt bei zwei vielversprechenden Kontern den zweiten Treffer nachzulegen, musste Pummer-Elf den Ausgleich per Distanzschuss hinnehmen.

Vor Beginn der zweiten Hälfte schien somit alles offen - nach Wiederanpfiff zeigte sich allerdings schnell, dass die Deisenhofer keine Zweifel bei der Frage nach dem Sieger aufkommen lassen wollten. "Wir haben taktisch umgestellt und waren ab da nicht nur sehr gut gegen den Ball, sondern genauso mit Ball", blickt Pummer auf die Geschehnisse zurück. Zwar blieb das Remis - unter anderem aufgrund eines Pfostentreffers von FCD-Stürmer Michael Bachhuber - bis in die Schlussviertelstunde bestehen, doch nach Paul Schemats Tor zum 2:1 brachen in der Landsberger Defensive alle Dämme. Michael Bachhuber und Vincent Bürstner erhöhten kurz vor Spielende zum auch in der Höhe verdienten Auswärtssieg.

Erkennbare Entwicklung der jungen Spieler

"Wir hatten ein gutes Händchen bei unseren Einwechselspielern, alle haben das Spiel sofort belebt", freut sich Pummer neben dem Sieg ebenso über die konstant starke zweite Riege, zu der mit Noah Semmler erneut ein A-Junior zählte. "Dieser Weg mit der Jugend steht einfach für den FCD und mich als Trainer. Wir haben eine Achse aus Michael Vodermeier, Marco Finster und Yasin Yilmaz, die den jungen Spielern viel Stabilität und Sicherheit gibt. Unsere jungen Spieler können sich da hervorragend weiterentwickeln." Lohn dieser Entwicklung: Mit Platz fünf und lediglich fünf Zählern Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz ist auf einmal sogar die Tabellenspitze in Reichweite.

"Wir bauen jetzt keine Luftschlösser, sondern wissen wo wir herkommen", erteilt Pummer möglichen Regionalligaträumen aber deutlich eine Abfuhr, "wir müssen weiterhin permanent alles reinschmeißen - das gilt vor allem am kommenden Wochenende gegen Türkspor Augsburg, wo uns ein komplett anderes Spiel erwartet. Es gilt für uns, konzentriert zu bleiben. Das ist die Challenge." Als warnendes Beispiel hat der Trainer dabei den TSV Kottern im Kopf: Denn den Allgäuern glückte Ende Februar mit dem 5:1 gegen Landsberg ein ähnlicher Husarenstreich wie dem FCD - allerdings mit dem Manko, dass das Folgeheimspiel gegen Nördlingen mit 2:4 verloren wurde.

"Wir verbauen keinem den Weg"

Jene Nördlinger sind mit nun 43 Zählern als Tabellenvierter knapp vor dem FCD platziert - ein Umstand, der Pummer jedoch wenig interessiert: "Es geht für uns nicht darum, ob wir Dritter oder Siebter werden - für uns ist es wichtig, die Jungs zu entwickeln." Dass derartige Leistungsschübe einige Spieler attraktiv für zahlungskräftigere oder höherklassige Vereine macht, ist Teil der Philosophie wie der Trainer bekräftigt: "Wir verbauen keinem den Weg, wenn er in die Regionalliga möchte. Wir können aber mit einem top Wir-Gefühl punkten und somit die Mannschaft vielleicht auch zusammenhalten. Auch für die Zukunft muss es generell unser Ziel sein, dass es unseren Spieler im positiven Sinne schwer fällt, uns zu verlassen. Selbst, wenn vielleicht ein Verein aus der Regionalliga anklopft. Ganz einfach, weil sich die Jungs bei uns wohl fühlen und weil wir zudem einen guten und sehr gepflegten Fußball spielen. "

Und wer weiß: Vielleicht müssen selbst Spieler, die Richtung Regionalliga schielen, Deisenhofen bald nicht mehr verlassen. Schließlich weiß auch Pummer: "Mit unserer Entwicklung und einer guten Serie in der Rückrunde können wir sogar ganz vorne dran bleiben." Zunächst wartet jedoch eine weitere Reifeprüfung auf die Mannschaft: Denn die Gegenwart heißt Bayernliga - und dort wartet am Wochenende mit Türkspor Augsburg der Tabellensechzehnte.