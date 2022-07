Deisenhofen holt Ex-Löwe Nico Karger in die Bayernliga

Bayernligist FC Deisenhofen ist ein Transfercoup gelungen: Der ehemalige Zweitliga-Profi Nico Karger kommt von der SV Elversberg.

"Nico Karger wird ein Deisi", vermelden die Verantwortlichen des FC Deisenhofen via Facebook - und machen keinen Hehl daraus, wie sehr sie sich in der oberbayerischen Gemeinde Oberhaching über den Transfercoup freuen. "Nach längerem Hin und Her löste Nico seinen laufenden Vertrag bei seinem Ex-Verein SV Elversberg in beiderseitigem Einverständnis auf. Der Offensiv-Spieler wird uns ab sofort hoffentlich mit vielen Toren bereichern", heißt es in der Meldung.

Für Elversberg stand der heute 29-Jährige in der vergangenen Saison 26-mal auf dem Feld, trug mit sieben Treffern zum Drittliga-Aufstieg bei. Verdienste sammelte Karger zuvor lange beim TSV 1860 München, kam dort - neben vielen Spielen und Toren in der Regionalliga-Mannschaft - auch auf insgesamt zwölf Zweitliga- und 39-Drittligaeinsätze.

In Deisenhofen hoffen sie nun nicht nur auf Kargers Tore, sondern auch darauf, dass sich die Nachwuchsspieler viel vom gebürtigen Kronacher abschauen.