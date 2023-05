Deichmann weicht Zukunftsfrage aus - Gorenzel berichtet von "intensiven Gesprächen"

Die Unbeständigkeit des TSV 1860 München setzt sich auch im Saison-Endspurt der 3. Liga fort. Hinzu kommt die Ungewissheit, wie es etwa mit Yannick Deichmann weitergeht. Immerhin einen Lichtblick gibt es.

Eine Woche nach dem Sieg über Bayreuth verloren die Löwen beim Aufstiegsanwärter 1. FC Saarbrücken 0:2. So läuft das bei den Sechzigern eigentlich seit dem starken ersten Saisondrittel schon die ganze enttäuschende Spielzeit: unbeständig. "Saarbrücken war sicher nicht überlegen. Wir haben die zwei Tore sehr naiv bekommen. Das darf so nicht passieren", sagte 1860-Coach Maurizio Jacobacci. Und: "Wir waren vorne in den letzten 30 Metern zu unpräzise."

Ein Lichtblick war immerhin das Debüt des erst 18-jährigen Mansour Ouro-Tagba. "Es war zwar nicht seine Position auf der linken Seite. Normalerweise spielt er im Zentrum. Wir haben aber versucht, seine Geschwindigkeit, seine Schnelligkeit ins Spiel zu bringen."

Vor 14.617 Zuschauern fehlte den Münchnern nach einem engagierten Beginn aber wieder einmal die Durchschlagskraft in der Offensive. Obwohl die Giesinger mit zunehmender Spieldauer die Partie kontrollierten, konnten sie sich keine zwingende Torchance herausspielen. Der letzte Pass war oft zu ungenau.

Deichmann weicht Frage nach Verlängerung aus

"Vor dem Tor hatten wir kaum hundertprozentige Möglichkeiten", sagte Yannick Deichmann bei "MagentaSport". "Wir waren am Ende zu ungefährlich vor dem Tor und haben verdient verloren. Saarbrücken war definitiv abgezockter als wir."

Der Frage nach seiner Zukunft wich Deichmann indes gekonnt aus: "In erster Linie müssen wir in den vier Spielen alles auf dem Platz lassen. Das haben die Fans auch verdient. Dieser Verein hat in Deutschland so eine große Strahlkraft, und wir wollen für positive Schlagzeilen sorgen. Das ist das Wichtigste für den Verein. Ich will erstmal den Fans etwas zurückgeben."

Intensive Gespräche mit Wörl

Rein sportlich geht es für die Münchner in dieser Saison um nicht mehr viel. Als Tabellenneunter haben sie bereits elf Punkte Rückstand auf Platz fünf, der aktuell zur DFB-Pokal-Teilnahme berechtigen würde. Deshalb drängen sich eben Personalfragen auf - auch nach dem Verbleib von Löwen-Talent Marius Wörl, dessen Vertrag ebenfalls ausläuft. "Ich bin mit mehreren Spielern über Monate im Austausch. Es geht darum, einem Spieler eine individuelle Perspektive aufzuzeigen. Das machen wir. Wir sind in intensiven Gesprächen", berichtete Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel.

Freiburg und Bär?

Während Deichmann und Wörl bleiben sollen, wird Marcel Bär den Verein ablösefrei verlassen. Laut "Die blaue 24" überlegt man beim SC Freiburg, den Torschützenkönig der vergangenen Saison als Ersatz von Vincent Vermeij, der nicht zu halten sein wird, für die zweite Mannschaft zu verpflichten. Jedoch zieht es Bär eigentlich zurück nach Niedersachsen.

Gorenzel schaut nach "Charaktereigenschaften"

In Saarbrücken gehörte der 30-Jährige übrigens wie Raphael Holzhauser und Joseph Boyamba nicht zum Kader. Ob das Fehlen des Trios mit der Alkohol-Eskapade zu tun hatte, ist nicht bestätigt. "Nachdem uns die Causa bekannt wurde, haben wir sofort mit unmissverständlichen Maßnahmen und Ansagen an die gesamte Mannschaft reagiert", erklärte Gorenzel. Über die nächste Kaderzusammensetzung sagte er: "Wir sind uns mit Maurizio einig, dass wir künftig Charaktereigenschaften sowie gewisse Ecken und Kanten noch mehr in den Mittelpunkt stellen werden."