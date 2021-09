Deichmann findet die erste Heimniederlage der Löwen "zum Kotzen"

Der TSV 1860 München nutzte am Samstag seine Chancen nicht und verlor letztlich gegen den FSV Zwickau. Aus der aktuellen Situation möchte Mittelfeldspieler Yannick Deichmann mit seiner Mannschaft gemeinsam herauskommen.

Es war die zweite Niederlage in der bisherigen Spielzeit, doch die erste im heimischen Stadion an der Grünwalder Straße. Die Löwen ließen ihre Chancen liegen und so waren es die Gäste aus Zwickau, die zwei Tore machten und mit einem Sieg nach Hause fuhren.

Ein "individueller Fehler" ermöglicht das 0:1

Für Trainer Michael Köllner war das 0:2 am Samstag ein "enttäuschendes Ergebnis", wie er im Interview bei "MagentaSport" preisgab, vor allem da seine Elf eine sehr gute erste Halbzeit gespielt habe. "Aber dann haben wir dem Gegner durch einen individuellen Fehler das 0:1 ermöglicht." Der FSV habe dennoch mit einer "hohen Effektivität" verdient gewonnen, da er "leidenschaftlich verteidigt" habe.

Trotzdem ist die Pleite bitter für den TSV 1860 München, der vergangene Saison auf dem 4. Platz knapp an der Relegation für die 2. Liga vorbeischrammte, in der neuen Spielzeit aber noch nicht richtig angekommen ist. Nach neun Spieltagen steht das Team mit elf Punkten auf dem 13. Tabellenplatz.

Wir müssen uns zusammen da rausfighten. Yannick Deichmann

Dass die Mannschaft aus der Partie gegen den FSV Zwickau nichts Zählbares mitnahm, fand Mittelfeldspieler Yannick Deichmann "echt zum Kotzen": "Wir fangen ordentlich an und spielen uns Chancen raus, machen dann das Ding nicht rein und bekommen hinten das 0:1." Eine Situation, aus der der 27-Jährige sich mit seiner Mannschaft zusammen "rausfighten" will.

Ob das gelingt, wird sich im weiteren Verlauf der Spielzeit zeigen. Am Samstag steht für die Löwen das Gastspiel beim SC Verl an (15 Uhr, LIVE! bei kicker).