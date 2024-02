Degradiert: Hansas Hinterseer muss zur U 23

Lukas Hinterseer spielt in den Planungen von Hansa Rostocks Profimannschaft keine Rolle mehr.

Der 32-jährige Angreifer Lukas Hinterseer hat bei den Profis des FC Hansa Rostock keinen Platz mehr. Er wird zur U 23 der Hanseaten wechseln, wie der Klub am heutigen Donnerstag mitteilte. Er wird nur noch bei der zweiten Mannschaft trainieren und spielen.

Hinterseer wechselte im Sommer 2022 von Hannover 96 an die Ostsee. Für Hansa bestritt der 13-malige österreichische Nationalspieler 31 Pflichtspiele und erzielte zwei Tore.

"Mit dem Österreicher und seinem Berater wurden bereits in der Winterpause 2023/2024 mehrere Gespräche über seine Zukunft geführt und ein Vereinswechsel nahegelegt, da der Stürmer in den Planungen für die Profimannschaft keine Berücksichtigung finden wird", teilten die Rostocker mit. Bis zum Ende seines noch bis 30. Juni 2024 laufenden Vertrags soll Hinterseer nun die U 23 in der Regionalliga verstärken.

Im Zuge der Kader-Verschlankung wird auch Joshua Krüger vorerst wieder vollständig in die U 23 zurückkehren. Der Mittelfeldspieler, der im Mai 2023 mit einem Profivertrag ausgestattet wurde, soll sich bis auf Weiteres sowohl im Trainings- als auch Spielbetrieb wieder ausschließlich auf eine Mannschaft konzentrieren. Bis dato pendelte er zwischen dem Regionalligateam und den Profis.

Der FC Hansa Rostock ist akut abstiegsgefährdet. Die Mannschaft von Neu-Trainer Mersat Selimbegovic, der die Nachfolge von Alois Schwartz angetreten hat, steht derzeit auf Rang 16, dem Abstiegsrelegationsplatz und ist punktgleich mit dem Tabellen-17. Eintracht Braunschweig.

Am Sonntag sind die Rostocker zu Gast beim Tabellenletzten VfL Osnabrück (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und wollen den Anschluss ans untere Tabellenmittelfeld herstellen.