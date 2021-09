Degenkolb und Schachmann für Deutschland dabei - Koch außen vor

Die sechs deutschen Radsportler für das WM-Straßenrennen am Sonntag in Belgien wurden bekanntgegeben. Neben John Degenkolb ist unter anderem der zuletzt bei der Vuelta ausgestiegene Maximilian Schachmann dabei.

Geht für das deutsche Team an den Start: John Degenkolb. Getty Images

Routinier John Degenkolb und Klassikerspezialist Maximilian Schachmann werden beim WM-Straßenrennen am Sonntag (ab 10.20 Uhr) für Deutschland an den Start gehen. Dies verkündete der Sportliche Leiter Jens Zemke am Donnerstagabend bei einer Pressekonferenz im WM-Ort Löwen. Neben Degenkolb und Schachmann sind auch der gesetzte Kapitän Nils Politt, Sprinter Pascal Ackermann sowie die als Helfer vorgesehenen Nikias Arndt und Georg Zimmermann dabei. Jonas Koch wurde nicht berücksichtigt.



Schachmann war jüngst wegen körperlicher Probleme aus der Vuelta ausgestiegen, meldete sich nun aber fit. "Er fühlt sich sehr gut, die Werte sind gut. Er hat im Training einen sehr guten Eindruck gemacht", sagte Zemke. Degenkolb hat sich zuletzt mit einem zweiten Platz beim Radklassiker Eschborn-Frankfurt empfohlen.

Im Gegensatz zu anderen Top-Nationen darf Deutschland wegen seiner schlechten Ranglistenplatzierung am Sonntag nur sechs Radprofis an den Start bringen. Die 267,7 Kilometer von Antwerpen nach Löwen gelten als anspruchsvoller Kurs mit Klassikerprofil.