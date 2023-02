Degenkolb über seine neue Rolle vor der Klassikersaison

Am Samstag beginnt die Klassikersaison im Radsport. Vor dem Startschuss in Belgien hofft John Degenkolb in neuer Rolle auf seine Chance.

Am Samstag beginnt mit dem Eintagesrennen Omloop Het Nieuwsblad die Klassikersaison im Radsport. Für Deutschlands-Klassiker-Spezialisten John Degenkolb ein wichtiger Tag im Rennkalender.

"Ich freue mich riesig darauf, wieder bei den Klassikern in Belgien dabei zu sein", sagte der Gewinner von Paris-Roubaix und Mailand-Sanremo von 2015 dem SID. Degenkolb erwartet "ein kaltes Rennen" auf den 207,3 km zwischen Gent und Ninova. Seine ersten Rennkilometer des Jahres hatte der 34-Jährige zuletzt in Saudi-Arabien und Portugal bei deutlich angenehmeren Temperaturen gesammelt.

Weil sich Degenkolb "physisch sehr gut" fühlt, ist er auch "recht optimistisch für Omloop". Gerade falls die Entscheidung im Sprint aus einer großen Gruppe heraus fallen sollte, "rechne ich mir schon ein bisschen aus, dass wir mit einem aus der Mannschaft vorne mit reinfahren können". Das könne er selbst sein oder eben ein Kollege aus dem DSM-Team.

Geänderte Rolle von John Degenkolb

Vor Jahren wäre das undenkbar gewesen. Degenkolb war ein Siegfahrer, einer, den es in Sprints und bei Klassikern zu schlagen galt. Degenkolb konnte Ansprüche stellen und tat dies auch. Das Vertrauen zahlte er mit Erfolgen zurück.

Seine Rolle hat sich inzwischen gewandelt. In seiner von jungen Fahrern geprägten Mannschaft ist der 34-Jährige ein Wortführer und Vorbild. "Ich bin ein bisschen das Verbindungsglied zwischen sportlicher Leitung, den Trainern und den Rennfahrern", sagte Degenkolb: "Es ist schön zu sehen, dass die Jungs mir gegenüber total offen sind und gerne Ratschläge annehmen."

Degenkolb will Hilfestellungen geben. Das Vermitteln von Werten zählt genauso dazu. Profitieren können davon auch deutsche Nachwuchshoffnungen.

Am Samstag etwa fährt der 22-jährige Marius Mayrhofer an Degenkolbs Seite, er hatte Ende Januar beim "Cadel Evans Great Ocean Road Race" in Australien seinen ersten Profisieg gefeiert. In Top-Talent Marco Brenner (20), Leon Heinschke, Niklas Märkl (beide 23) und Florian Stork (25) stehen beim Team DSM weitere deutsche Jungprofis unter Vertrag.

Auch Degenkolb profitiert vom Wechselspiel aus Jung und Alt: "Das hält mich fit. Es macht mir Spaß, einfach mal auf dem Zimmer FIFA zu spielen." Von manchem Trend muss er allerdings noch überzeugt werden. "TikTok", sagt Degenkolb, "habe ich noch nicht."

So richtig mit den Frühjahrsklassikern geht es dann spätestens mit dem ersten Monument des Radsports Mailand-Sanremo am 18. März. Bis Ende April stehen dann einige Klassiker an. Das letzte prestigeträchtige Eintagesrennen der Saison ist dann am 7. Oktober die Lombardei-Rundfahrt.

