Degenkolb feiert Tour-Jubiläum: "Ich bin froh, glücklich und stolz"

Vor der 9. Etappe der diesjährigen Tour de France haben die allermeisten Fahrer Ehrfurcht: John Degenkolb freut sich aber darauf. Der deutsche Klassikerjäger will sein Tour-Jubiläum krönen.

2013 ging John Degenkolb erstmals bei einer Tour de France an den Start, seitdem war er bis auf zwei Unterbrechungen (2019, 2022) immer bei der Großen Schleife dabei. Nun wurde er von seinem Team dsm-firmentech-PostNL erneut in den Kader berufen und wird somit sein zehnjähriges Tour-Jubiläum feiern.

"Ich bin froh, glücklich und stolz, dass ich die zehnte Große Runde in Angriff nehme", sagte Degenkolb: "Ich bin bereit für die Tour."

Und für sein Jubiläum hat es der 35-Jährige auf eine Etappe abgesehen: Auf dem 9. Tagesabschnitt am 7. Juli geht es über 199 Kilometer rund um Troyes - 32 Kilometer davon werden allerdings über ungeteerte Schotterwege gefahren. Ein Terrain wie geschaffen für den Klassiker-Jäger Degenkolb, der seinen größten Erfolg auf den Pflastersteinen im Norden Frankreichs feierte.

"Wer weiß? In der Vergangenheit waren so spezielle Etappen immer genau mein Ding", sagte Degenkolb, der 2018 in Roubaix seinen bislang einzigen Tour-Etappensieg feierte: "Vielleicht ist das eine Etappe, bei der ich mit meiner Erfahrung und meinen Skills am Ende auch weit vorne landen kann." An einem guten Tag mit guten Beinen werde er Ansprüche erheben, "auch mal auf eigene Kappe zu fahren", sagte Degenkolb.

Allzu viele Chancen auf eine Solofahrt wird er allerdings nicht bekommen. Denn Degenkolb soll als Roadcaptain das Team auf den einzelnen Etappen anführen und sich besonders in der Sprintvorbereitung einbringen. Denn dsm-firmtech-PostNL hat es auf Etappensiege abgesehen und da mit Fabio Jakobsen ein ganz heißes Eisen im Feuer. "Meine Aufgabe wird sein, dass ich in den Sprints mithelfen werde und muss", sagte Degenkolb, "mit einer Etappe davonzukommen, wäre mega für uns."

Allerdings fährt die Equipe zweigleisig. Denn mit den beiden Franzosen Romain Bardet und Warren Barguil stehen auch zwei ausgewiesene Kletterspezialisten im Aufgebot, die im Hochgebirge den Gesamtklassementfahrern durchaus ein Schnäppchen schlagen könnten. Barguil gewann 2017 das Gepunktete Trikot als bester Bergfahrer, Bardet wurde 2016 Zweiter und ein Jahr später Dritter und entschied 2019 die Bergwertung für sich.

Das Aufgebot von dsm-firmentech PostNL

John Degenkolb (Gera), Romain Bardet, Warren Barguil (beide Frankreich), Niels Eekhoff, Fabio Jakobsen, Frank van den Broek, Bram Welten (alle Niederlande), Oscar Onley (Großbritannien)