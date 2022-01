DEG verliert auch in Augsburg - Zwei Spiele abgesagt

Die Düsseldorfer EG gerät im Kampf um die direkte Play-off-Teilnahme immer mehr ins Hintertreffen.

Zwei Tage nach der Derby-Niederlage gegen die Krefeld Pinguine (3:4 n.V.) unterlag der Traditionsklub erneut einem Team aus den unteren Tabellenregionen: Bei den Augsburger Panthern setzte es zum Auftakt des 45. Spieltags ein 0:1 nach Overtime.

Adam Payerl entschied das Spiel in der zweiten Minute der Verlängerung für Augsburg, das seinerseits als Elfter nun wieder Kontakt zu den Rängen für die Pre-Play-offs aufnahm. Dort steht Düsseldorf noch als Neunter, die ersten Sechs der Tabelle sind aber vorerst enteilt.

Corona-Ausbruch in Straubing

Das für Freitag angesetzte Spiel Mannheim gegen Bremerhaven wurde nach verordneter Quarantäne für die Norddeutschen abgesagt.

Auch das Heimspiel der Eisbären Berlin gegen Straubing findet am Freitag nicht statt. Bei den Tigers wurden am Donnerstag gleich sieben Spieler und drei Personen aus dem Trainer- sowie Betreuerstab positiv auf das Coronavirus getestet. Tags zuvor hatte Straubing zuhause mit 2:1 gegen die Adler Mannheim gewonnen. Dabei fehlte bereits Verteidiger Marcel Brandt, dessen Corona-Fall erst am Spieltag bekannt gemacht worden war. Die nun Betroffenen seien in häuslicher Isolation, es gehe ihnen den Umständen entsprechend gut.

Trotz mehrere Infektionsfälle bei den Franken soll die Partie Nürnberg gegen Wolfsburg dagegen wohl stattfinden.

Augsburger Panther - Düsseldorfer EG 1:0 n.V. (0:0,0:0,0:0)

Schiedsrichter: Lasse Kopitz (Berlin)/Stephen Reneau (USA)

Tore: 1:0 Payerl (61:31, Overtime)

Strafminuten: 6 / 6

Zuschauer: keine