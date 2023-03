DEG trennt sich von Trainer Hansson

Die Düsseldorfer EG hat sich nach nur einer Saison von Cheftrainer Roger Hansson getrennt und den bisherigen Co-Trainer Thomas Dolak zum Nachfolger ernannt.

Dies teilte der DEL-Klub am Dienstag mit. Der 55 Jahre alte Schwede war zuvor mit seinem Team im Play-off-Viertelfinale in fünf Spielen am ERC Ingolstadt gescheitert.

"Roger ist ein absoluter Eishockey-Fachmann und eine herausragende Persönlichkeit. In der Analyse und Bewertung der Saison bin ich allerdings zu der Erkenntnis gekommen, dass unsere Leistungen nicht immer so zufriedenstellend waren wie die Ergebnisse", begründete DEG-Sportdirektor Niki Mondt die Entscheidung.

"Unsere Aufgabe ist es, die Leistungen umfassend zu bewerten sowie die Perspektive und den langfristigen sportlichen Erfolg der DEG im Auge zu behalten. Deswegen haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen", sagte Harald Wirtz, geschäftsführender Gesellschafter des achtmaligen deutschen Meisters. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, erklärte Mondt. "Dennoch halte ich sie für richtig", sagte der Sportdirektor.

Der Neue ist ein alter Bekannter

Hanssons Nachfolger ist ein bei der DEG alter Bekannter und bereits seit neun Jahren im Trainerstab der Düsseldorfer. Als Stürmer bestritt Dolak in der DEL 871 Spiele und erzielte dabei 157 Tore. Als Co-Trainer betreut er das Team bereits seit 2017.