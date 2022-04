DEG schnappt sich Spiel zwei - Krämmer entscheidet Thriller für die Adler

Während Meister Eisbären Berlin und die Grizzlys Wolfsburg bereits klar auf Kurs Halbfinale liegen, schaffte die Düsseldorfer EG gegen München die erste Überraschung des Viertelfinals.

Die Eisbären Berlin und die Grizzlys Wolfsburg stehen in den DEL Play-offs kurz vor dem Halbfinaleinzug. Dem Titelverteidiger Berlin gelang am Dienstag ein 5:1 bei den Kölner Haien. Die Grizzlys Wolfsburg siegten ebenso deutlich 6:2 in Bremerhaven.

In Köln erzielte Nationalstürmer Leo Pföderl nach nur 33 Sekunden die 1:0-Führung der Gäste, Dave McIntyre sorgte für den kurzzeitigen Ausgleich (10.). Der Berliner Verteidiger Jonas Müller brachte die Eisbären kurz vor Ende des ersten Drittels wieder in Front (19.), danach hatten die Haie keine Antwort mehr parat. Dominik Bokk (26.), Matt White (40.) sowie erneut Müller (44.) erzielten die weiteren Treffer zum deutlichen Erfolg.

Auch ohne Furchner: Grizzlys souverän

Ähnlich lief es in Bremerhaven: Den frühen Führungstreffer des Favoriten aus Wolfsburg von Anthony Rech (10.) konterte Ross Mauermann zwei Minuten später zwar noch zum 1:1 (12.). Chris DeSousa (34.), Julian Melchiori (37.), Darren Archibald (39.), Tyler Gaudet (41.) und Dominik Bittner (45.) sorgten für klare Verhältnisse. Alex Friesen betrieb in der 52. Minute für Fischtown nur noch Ergebniskosmetik.

Auch ohne Kapitän Sebastian Furchner, der am Sonntag beim 5:0 schwer in die Bande geprallt war, kamen die Niedersachsen zu dem klaren Erfolg. Auch in Spiel drei wird der 39-Jährige nicht spielen. "Es ist zu früh, um zu sagen, ob er in den Playoffs nochmal antritt. Ich gehe davon aus, dass er frühestens Ende nächster Woche zurückkehren kann", sagte Mannschaftsarzt Axel Gänsslen: "Ihm tut die ganze Wirbelsäule weh, bei der Computertomographie wurden aber glücklicherweise keine Brüche und Blutungen entdeckt."

Damit sicherten sich beide Teams jeweils den zweiten von drei notwendigen Viertelfinalsiegen zum Weiterkommen. Am Donnerstag können Berlin und Wolfsburg das Erreichen der Vorschlussrunde perfekt machen.

Routinier Barta bringt die DEG auf Kurs

In der Viertelfinalserie zwischen dem EHC Red Bull München und der Düsseldorfer EG steht es dagegen nach zwei Spielen 1:1. Die Münchner mussten sich auswärts knapp mit 2:3 geschlagen geben.

So sorgte der 39-jährige Routinier Alexander Barta vor 6.809 begeisterten Zuschauern für die Führung der DEG (23.). Der gebürtige Düsseldorfer Philip Gogulla traf in der 29. Minute zum Ausgleich für München. Stephen MacAuley (34.) und wieder Barta (39.) brachten Düsseldorf jedoch auf Siegkurs, Verteidiger Zach Redmond gelang nur noch der Münchner Anschlusstreffer (54.).

Spannung pur in der Kurpfalz

In Mannheim erzielte Taylor Leier die Führung für die Gäste aus Straubing (25.), Jordan Szwarz markierte - wie schon im Hinspiel - den 1:1-Ausgleich der Gastgeber (34.). Nach 60 Minuten ging das Spiel in die Overtime: In der achten Minute der Verlängerung traf dann Nationalspieler Nicolas Krämmer zum 2:1-Siegtreffer für die Mannheimer.