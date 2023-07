DEG schließt Kaderplanung ab: Olischefski kommt

Die Düsseldorfer EG schließt die Kaderplanung für die anstehende Saison mit Kohen Olischefski ab, wie der DEL-Klub am Freitag mitteilte.

Erstmals in Europa aktiv: Kohen Olischefski. IMAGO/ZUMA Wire

Kohen Olischefski geht erstmals in Europa auf das Eis, zuvor war der Kanadier in seiner Heimat und zuletzt in Nordamerika für die Rochester Americans (AHL) und die Cincinnati Cyclones (ECHL) aktiv.

In Düsseldorf erhält der 25-jährige Stürmer einen Vertrag bis 2024 und wird mit der Rückennummer 71 bei der DEG auflaufen.

Niki Mondt sieht in Olischefski einen Spieler, "der läuferisch stark und zudem vielseitig einsetzbar ist. Er kann über die Flügel agieren oder als Center spielen und hat sehr gute Statistiken am Bullypunkt", erklärte der DEG-Sportdirektor. "Auch die Tatsache, dass er ein Rechtsschütze ist, gibt uns mehr Optionen. Wir sind uns sicher, dass er uns mit seinem Einsatz, seiner positiven Art und seiner Vielseitigkeit weiterhelfen wird."

Mit Olischefski ist der Kader der DEG vorläufig komplett, wie der Verein erklärte.