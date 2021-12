DEG im Jahresendspurt ohne Fischbuch

Der DEL-Klub Düsseldorfer EG muss bis Jahresende auf Daniel Fischbuch verzichten. Der Nationalstürmer wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Fischbuch muss sich damit für 14 Tage in häusliche Isolation begeben und wird der DEG somit erst wieder im neuen Jahr zur Verfügung stehen. Wie der Verein mitteilte, geht es dem 28-Jährigen soweit gut. Alle anderen Spieler, die laut Klubangaben vollständig immunisiert sind, haben ebenfalls PCR-Tests durchgeführt. Sämtliche Ergebnisse sind negativ ausgefallen.

Düsseldorf gewann zuletzt vier Spiele in Folge und hat sich durch diese Serie an die Play-off-Ränge herangearbeitet. Der Rückstand auf Platz sechs beträgt nur noch drei Punkte. Bis Jahresende stehen für das Team von Headcoach Harold Kreis noch sieben Partien an, die Fischbuch nun komplett verpassen wird. Mit 20 Assists ist Fischbuch der Vorlagenkönig der Rheinländer, zudem erzielte er noch sechs Tore. Hinter dem Topscorer Brendan O'Donnell (14 Tore; 16 Assists) ist er der zweitbeste Scorer der DEG.

Zumindest an diesem Wochenende muss Kreis zudem noch auf Tobias Eder verzichten. Der 23-jährige Stürmer laboriert noch an den Folgen einer Gehirnerschütterung.