"DEG hat einen guten Klang": Hansson wird Cheftrainer des DEL-Klubs

Die Düsseldorfer EG hat für die kommende Saison Roger Hansson als neuen Cheftrainer verpflichtet, wie der DEL-Klub am Freitag mitteilte. Auch die beiden Co-Trainer stehen fest.

Anfang Februar hatte Harold Kreis mitgeteilt, dass er die DEG verlassen würde, die Vertragsverhandlungen hatten zu keinem Ergebnis geführt. Kreis wird ab der kommenden Saison die Schwenninger Wild Wings trainieren, sein Nachfolger in Düsseldorf steht nun auch fest: Roger Hansson übernimmt bei den Rheinländern und erhält einen Vertrag bis 2024.

Der 54 Jahre alte Schwede, Olympiasieger und Weltmeister als Spieler mit Schweden, war zuletzt beim EV Zug als "Director of Player Development" und als Chefcoach in der zweiten Schweizer Liga tätig. Zuvor war er viele Jahre in verschiedenen Positionen beim schwedischen Top Club Rögle BK tätig.

"Roger Hansson ist ein absoluter Eishockey-Fachmann. Er verfügt über viel Erfahrung und war äußerst erfolgreich unter anderem in der Weiterentwicklung junger Spieler. Damit erfüllt er vollumfänglich unser Anforderungsprofil und passt hervorragend zu unserer Philosophie", begründete Sportdirektor Niki Mondt die Besetzung des Postens. "Ich bin davon überzeugt, mit Roger Hansson den richtigen Trainer für die wichtige Position des Cheftrainers gefunden zu haben."

Dolak bleibt an Bord - Kreutzer rückt ins Trainerteam

Die DEL ist für Hannson nicht unbekannt, lief er als Spieler doch zwischen 1996 und 2001 233-mal für die Kassel Huskies auf (57 Tore und 78 Vorlagen). Zudem bleibt Thomas Dolak weiter Co-Trainer und Klub-Legende Daniel Kreutzer kommt neu ins Trainerteam dazu.

Der Name 'DEG' hatte schon in meiner Zeit bei den Kassel Huskies einen guten Klang. Roger Hansson

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe in einer spannenden Liga bei einem absoluten Traditionsverein des deutschen Eishockeys", so Hansson. "Der Name 'DEG' hatte schon in meiner Zeit bei den Kassel Huskies einen guten Klang. Die Gespräche mit Niki Mondt sowie das aktuelle Konzept des Klubs haben mich total überzeugt. Ich arbeite gerne mit einer jungen und ehrgeizigen Mannschaft und möchte den eingeschlagenen, positiven Weg der DEG fortführen."