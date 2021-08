"Definitiv nicht zufrieden": Klauß nach Remis gegen den FCI mit klaren Worten

Der 1. FC Nürnberg bleibt auch nach dem Spiel in Ingolstadt ungeschlagen. Diese Tatsache interessierte die Beteiligten abschließend aber wenig.

Sah sich das Spiel seines Teams gegen Ingolstadt nur ungerne an: FCN-Coach Robert Klauß. DeFodi Images via Getty Images

Fünf Pflichtspiele, keine Niederlage: Der Saisonstart des FCN hätte sicherlich schlechter laufen können. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Club bis auf das Ligaspiel gegen Fortuna Düsseldorf vergangene Woche (2:0) und beim knappen 1:0-Erfolg über den SSV Ulm 1846 Fußball im DFB-Pokal noch nicht gewinnen konnte.

Die Nürnberger präsentierten sich in ihren fünf Partien zudem immer wieder in unterschiedlicher Verfassung. Unter anderem beim eher glücklichen Sieg gegen den Regionalligisten Ulm sowie beim jüngsten torlosen Remis gegen Zweitliga-Aufsteiger Ingolstadt wurde jedoch eines klar: In der Offensive hapert es noch gewaltig.

Uns haben Mut und Risikobereitschaft gefehlt. FCN-Coach Robert Klauß nach dem 0:0 in Ingolstadt

Kein Wunder, dass sich Coach Robert Klauß nach dem 0:0 gegen Ingolstadt auf der FCN-Website wie folgt zitieren ließ: "Wir sind mit dem Ergebnis definitiv nicht zufrieden und auch nicht mit unserem Spiel. Wir konnten nicht viel umsetzen von dem, was wir uns vorgenommen hatten." Er meinte damit zwar auch die anfänglichen Probleme in der Defensive mit den weiten Bällen der Schanzer, machte aber genauso klar: "Wir hatten gerade im letzten Drittel zu viele Ballverluste und mussten dadurch immer wieder hinterherrennen."

Das Fazit von Klauß fiel daher deutlich aus. Heute sei er "enttäuscht. Uns haben Mut und Risikobereitschaft gefehlt." Außerdem sei sein Team nie zwingend genug geworden. In die gleiche Kerbe schlug auch Keeper Christian Mathenia, der in nur einem Spiel (beim 2:2 gegen Paderborn) die bisher einzigen beiden Saison-Gegentore hinnehmen musste. "Letztlich sind wir nicht zufrieden", sagte auch der Torhüter nach dem Aufeinandertreffen mit den Schanzern - und er war sich sicher: "Wenn du hier in Führung gehst, dann gewinnst du dieses Spiel."

Geis mit Ärger und Freude zugleich

Nicht möglich war das aber aufgrund der fehlenden Durchschlagskraft, wie auch Johannes Geis wusste. Diese sei schlicht nicht vorhanden gewesen, ärgerte er sich und fügte dabei auch an, es mit einer "sehr guten" Defensive des FCI zu tun bekommen zu haben. Die weiteren Aussagen machten den Frust deutlich: "Das ist zu wenig. Es ist schon enttäuschend, dass wir heute nicht gewonnen haben" - wenngleich der Saisonstart mit sechs Punkten aus vier Spielen und dem Erreichen der zweiten Pokalrunde insgesamt als gelungen bezeichnet werden dürfte. Geis ist froh, "dass wir sehr schwer zu schlagen sind". Ob das auch nach Freitagabend und dem Heimspiel gegen den KSC (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) so bleibt, wird sich zeigen.