"Definitiv mein Zuhause": Ödegaard verlängert langfristig bei Arsenal

Der FC Arsenal und Kapitän Martin Ödegaard (24) haben sich auf eine langfristige Vertragsverlängerung geeinigt. Ein weiteres Kapitel in der Londoner Erfolgsgeschichte des einstigen Wunderkindes.

Mit einer wettbewerbsübergreifenden Startelf-Quote von 100 Prozent zählt Martin Ödegaard auch in dieser Saison zum unangefochtenen Stammpersonal beim FC Arsenal. Mit einer langfristigen Vertragsverlängerung - laut "The Athletic" bis Juni 2028 - belohnten die Gunners ihren Kapitän nicht nur für seine starken Auftritte, sondern ergänzten die einzigartige Karriere des Offensivspielers um einen weiteren Höhepunkt.

Viele Leihstationen nach Wechsel zu den Königlichen

"Meine Geschichte ist vielleicht ein bisschen anders, da ich seit meinem 16. Lebensjahr bei verschiedenen Klubs spielte. Bei Arsenal habe ich mich vom ersten Tag an sehr wohl gefühlt und das ist jetzt definitiv mein Zuhause", wird Ödegaard auf der Vereinswebsite zitiert. Der 24-Jährige hatte im Alter von 16 Jahren den Schritt von seinem norwegischen Ausbildungsklub Strömsgodset IF Drammen zu Real Madrid gewagt, wo er sich trotz seines kurz darauffolgenden Debüts jedoch nicht durchsetzen konnte.

Nach Leihstationen zu den niederländischen Erstligisten Heerenveen und Arnheim erwies sich insbesondere die eine Saison andauernde Leihe bei Real Sociedad als Volltreffer, wo sich der damals 21-Jährige in wettbewerbsübergreifend 36 Einsätzen mit sieben Toren und neun Assists zum wiederholten Male in den Fokus europäischer Topteams spielen konnte.

Seit letztem Sommer Kapitän bei Arsenal

Zwischen Januar und Juli 2021 lief der 53-malige norwegische Nationalspieler ebenfalls auf Leihbasis für den FC Arsenal auf, dem die Dienste des Linksfußes im darauffolgenden Sommer schließlich rund 35 Millionen Euro wert waren. Mittlerweile steht der offensivstarke Mittelfeldmann bei 112 Pflichtspieleinsätzen für die Gunners (27 tore, 15 Vorlagen), im Juli des letzten Jahres ernannte ihn Coach Mikel Arteta darüber hinaus mit nur 23 Jahren zum Kapitän des englischen Vizemeisters.

"Die Unterzeichnung eines neuen langfristigen Vertrags durch Martin ist eine gute Nachricht für alle, die mit Arsenal verbunden sind. Er ist unser Kapitän und eine sehr respektierte Person in unserem Verein. Er ist ein großes Vorbild und ein Profi, der Qualität und Reife in alles einbringt, was er tut", freut sich der spanische Coach über die Verlängerung seines Spielführers.