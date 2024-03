"Definitiv ein Endspiel": Rot Weiss Ahlen hilft gegen Wegberg-Beeck nur ein Sieg

In der Regionalliga West kommt es am Wochenende zum Kellershowdown. Mit Ahlen vs. Wegberg-Beeck und Lippstadt vs. Velbert sind die vier Schlusslichter unter sich. Für RWA und die SSVg sind es womöglich bereits Endspiele.

Wie oft noch in Ahlen das Finale, die Mutter aller Abstiegsduelle, der Pflichtsieg, das Schicksalsspiel ausgerufen wird, man weiß es nicht. Da waren sich Trainer Björn Joppe und alle anderen einig: Sechs Punkte gegen Gütersloh und Wegberg-Beeck - oder Tod! Nach dem 1:1 gegen den FCG nun die Erkenntnis eins: Das wird nichts mehr mit dem halben Dutzend. Die zweite Erfahrung: man lebt ja immer noch. Und deshalb Erkenntnis Nummer drei: Jetzt gegen Wegberg-Beeck muss es aber klappen. Ganz bestimmt.

"Definitiv ein Endspiel", macht Joppe erneut neun Partien vor Ende klar. "Es kommen später noch alle von oben gegen uns. Auf dem Papier ist da immer noch was drin, aber von allen haben wir es dann am schwersten." Auch wenn RW Ahlen als Favoritenschreck bekannt und gefürchtet ist - fünf Punkte Abstand auf einen sicheren Nichtabstiegsrang (oder dann noch mehr) sind eine hammerharte Bürde.

Dass man nach nur einem Zähler gegen Gütersloh aber noch etwas flach atmet am Werseufer liegt natürlich daran, dass die Konkurrenz allesamt Federn ließ. Kein Glücksfall, den man in Zukunft einkalkulieren darf.

Nur zwei Punkte aus sechs Spielen

Nach vier Niederlagen am Stück, aber dem jetzt zweiten Unentschieden, kündigt sich da rechtzeitig ein zweites Zwischenhoch an? Immerhin war die Truppe gegen Gütersloh größtenteils die dominantere Mannschaft mit deutlich weniger Individualfehlern als sonst. Wenn auch nach der Pause etwas Druck und Konsequenz litten. "Der Schiedsrichter hatte Schuld", stellte Joppe fest, nachdem eine Elfmeter-Konzessionsentscheidung zum 1:1 geführt hatte. Aber eine mit Ansage: Allen Ahlener Spielern war nach zwei strittigen Szenen vorher klar - der nächste Gütersloher, der umfällt, bekommt den Pfiff.

So was wird beim Abstiegsgipfel am Samstag gegen Wegberg-Beeck nicht als Entschuldigung herhalten dürfen. "Für solche Spiele leben wir ja den Fußball", genießt Joppe den Druck sogar. "So einen Druck kenn' ich doch, seit ich in Ahlen bin."

Nicht gut für den Spielfluss ist die Gelb-Sperre von Yannick Debrah, der offensiv zuletzt gute Akzente setzte. Dafür kommt mit mit Ömer Uzun eine Alternative für die Spitze zurück. Ob allerdings auch Spielmacher Luka Tankulics Bandscheiben schmerzfrei gespritzt werden können, ist offen. "In vier Wochen kann ich der Mannschaft nicht mehr helfen", drückt Tankulic auf die Tube. Zuletzt beim Trainer durchaus auch in der Kritik, bleibt der Führungsspieler eine Identifikationsfigur. "Gegen Gütersloh kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen, ein Punkt aber reicht natürlich auf Dauer nicht", sagt er. Und rechnet seinen Verein dann doch raus aus der Zwickmühle. "Gegen Wegberg-Beeck ist es ein Sechs-Punkte-Spiel", betont Tankulic. Und so käme RW Ahlen im Erfolgsfall doch noch auf sieben Zähler. Am Ende mehr als erwartet.

Abstiegskampf auch in Lippstadt

Aber nicht nur im Wersestadion ist am Samstag Abstiegskampf angesagt. Parallel treffen auch der SV Lippstadt und die SSVg Velbert aufeinander. Die Situation des Schlusslichts ist nahezu identisch mit der Ahlens. Heißt: Tod oder Gladiolen. Bei der SSVg plant man deshalb auch bereits zweigleisig die neue Saison, auch wenn die Hoffnung bekanntlich zuletzt stirbt.